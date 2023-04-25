Быстрый вход и верификация: «Тинькофф» и правительство Москвы интегрировали Tinkoff ID в сеть городских информационных порталов

«Тинькофф» и правительство Москвы интегрировали сервис онлайн-авторизации Tinkoff ID в портал Mos.ru и другие городские цифровые ресурсы. Об этом CNews сообщили представители «Тинькофф».

Теперь с помощью Tinkoff ID можно безопасно и за пару кликов авторизоваться на официальном сайте и в приложении правительства Москвы mos.ru, а также на всех порталах и в приложениях, где доступна авторизация через Mos.ID, то есть на десятках городских информационных ресурсах.

С Tinkoff ID теперь можно получить моментальный доступ к цифровой экосистеме столицы, услуги и сервисы которой охватывают самые разные сферы жизни.

Например, можно записаться на прием к врачу; записать ребенка в детский сад; оплатить счета за жилищно-коммунальные, образовательные и другие городские услуги; узнать о мерах поддержки бизнеса; получить городские меры социальной поддержки и др.

Основные порталы Москвы, где теперь доступен вход с помощью Tinkoff ID: официальный сайт мэра Москвы; Московская электронная школа; «Узнай Москву»; «Московский паркинг»; «Активный гражданин»; «Город идей»; «Электронный дом»; «Наш город»; «Инвестиционный портал Москвы»; «Город заданий»; «Московский инновационный кластер»; «Московский метрополитен»; MBM.RU; «Портал поставщиков»; «Портал потребителя города Москвы»; «Московский транспорт»; RUSS PASS и др.

Tinkoff ID использует современную систему авторизации OAuth 2.0, поэтому не потребует запоминания и ввода логина и пароля на каждом сайте. Все паспортные и другие данные, необходимые для получения городских услуг, при работе с Tinkoff ID будут подтягиваться автоматически, экономя время и усилия пользователей на ввод этих данных вручную.

Верификация профиля и безопасность через Tinkoff ID

Авторизуясь через Tinkoff ID, пользователь проходит верификацию автоматически (при условии наличия данных СНИЛС в личном кабинете), а его учетная запись получает статус полной, и значит — человек получает доступ к максимально возможному списку услуг и сервисов портала mos.ru.

Верифицировать профиль через Tinkoff ID можно отдельно от авторизации. Для этого необходимо войти в свой аккаунт на mos.ru любым доступным способом, зайти в единый личный кабинет портала mos.ru и выбрать Tinkoff ID для повышения уровня учетной записи до полного.

Верификация профиля через «Тинькофф» будет означать, что данные пользователя проверены и подтверждены, а значит их можно использовать для получения городских услуг и сервисов.

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В основе сервиса Tinkoff ID лежат технологии на базе экосистемной платформы безопасности «Тинькофф защита». В ее основе — ML-модель, которая анализирует каждую авторизацию, и в зависимости от уровня риска автоматически применяет дополнительные методы аутентификации там, где они требуются. В результате — данные пользователя защищены, его аккаунт проверен, а весь этот процесс занимает считанные секунды и полностью незаметен для человека, который осуществляет вход через Tinkoff ID.

Виталий Бриедис, руководитель сервиса Tinkoff ID: «Tinkoff ID — один из ключевых технологических продуктов группы, который исторически помогал нашим пользователям без всяких барьеров пользоваться сервисами внутри экосистемы. Уже почти год назад Tinkoff ID вышел за ее пределы и стал надежным и безопасным ключом для быстрого входа в более чем 150 онлайн-сервисов по всему Рунету. Мы рады, что это число стремительно растет, и что к списку наших партнеров присоединился портал mos.ru. Верификация профиля через Tinkoff ID на этом портале поможет получить расширенный список всех услуг — от записи к врачу или детский сад до получения доступа к электронной медкарте и подаче заявлений на городские меры поддержки. Теперь наши клиенты смогут получить доступ ко всем этим услугам так же быстро и безопасно, как они это делают внутри нашей экосистемы».

Владислав Шишмарев, заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы: «Москва заинтересована в интеграции городских интернет-ресурсов с проектами партнеров, которые создают полезные сервисы для жителей. Такое сотрудничество поможет предоставить горожанам еще больше удобных способов регистрации и авторизации на московских интернет-ресурсах – а значит, сделает их еще более доступными для различных категорий пользователей. Портал mos.ru сегодня предоставляет более 400 электронных услуг и сервисов, которые помогают жителям решать практически все повседневные вопросы в онлайн-формате. С помощью Tinkoff ID можно не только зарегистрироваться на mos.ru, но и повысить уровень учетной записи до «полной», чтобы пользоваться абсолютно всеми возможностями московской цифровой экосистемы».

Вход и верификация через Tinkoff ID уже доступны на официальном сайте правительства Москвы, а также на всех онлайн-сервисах и сайтах, где доступен вход через mos.ru.

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«Тинькофф» — финансовая онлайн-экосистема, объединяющая спектр финансовых услуг для частных лиц и бизнеса. Все сервисы «Тинькофф» доступны через мобильные приложения и сайт tinkoff.ru. «Тинькофф» не имеет отделений. Сеть собственных представителей позволяет доставлять продукты клиентам компании в любой регион страны в кратчайшие сроки, в онлайн-каналах и контакт-центре клиенты получают все необходимые консультации и сервис 24/7. Все продукты и большинство внутренних ИТ-систем «Тинькофф» разработаны самой компанией. 70% сотрудников штаб-квартиры — ИТ-специалисты. Ядром экосистемы является основанный в 2006 г. «Тинькофф банк», обслуживающий более 25 млн клиентов.