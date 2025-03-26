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Бриедис Виталий


26.03.2025 «Т-Банк» интегрировал онлайн-сервис авторизации в приложение «Метро Москвы» 1
13.11.2024 «Т-Мобайл» запускает умную блокировку звонков «Защита от спама» 1
09.10.2024 «Т-Банк», «Т-Мобайл» и Нижегородская область подписали соглашение о расширенном сотрудничестве 1
02.10.2024 «Т-Банк» запустил верификацию по T-Business ID для предпринимателей в сервисах VK 1
06.09.2024 «Т-Мобайл» запустил «временную блокировку» звонков для усиленной защиты абонентов от мошенников 1
09.04.2024 «Тинькофф Мобайл» интегрирован в мобильное приложение «Тинькофф» 1
25.04.2023 Быстрый вход и верификация: «Тинькофф» и правительство Москвы интегрировали Tinkoff ID в сеть городских информационных порталов 1
07.04.2023 «Тинькофф» запустил Tinkoff ID для авторизации юридических лиц 1
05.04.2023 HeadHunter добавил новый способ регистрации работодателей с помощью Tinkoff ID 1
10.11.2021 «Тинькофф мобайл» запустил определитель номера для защиты от мошенников и спам звонков для Android 1
12.08.2021 «Тинькофф мобайл» запустился в Республике Алтай 1
20.07.2021 В интернет-банке «Сбера» появилась функция автоплатежа для клиентов «Тинькофф мобайл» 1
01.09.2020 «Тинькофф Мобайл» добавил TikTok в пакет безлимитных видеосервисов 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Бриедис Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 175 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4025 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 280 1
Defender 133 1
VK - Mail.ru Group 3470 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 231 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1202 13
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 460 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7448 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 43 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 988 2
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2543 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 113 1
Администрация Нижнего Новгорода 6 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11324 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67503 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11242 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5164 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24723 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5164 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14126 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4833 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28079 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4831 3
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 302 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3992 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28229 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 646 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2050 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15939 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1164 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20869 2
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 376 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7228 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8561 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10658 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 357 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12714 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5501 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25676 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3924 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51638 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5362 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4061 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1279 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5144 1
OAuth - Open Authorization - открытый протокол (схема) авторизации 86 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2556 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2530 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4555 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 255 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24423 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5384 1
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм 228 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - T-ID - Tinkoff ID - Тинькофф Защита 30 5
Google Android 14137 3
Apple iOS 7890 3
Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 2
Google YouTube - Видеохостинг 2778 1
ByteDance - TikTok 262 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 776 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 135 1
Apple iTunes Store 1068 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Call Defender - Тинькофф Ктозвонит 7 1
Google Play Movies 7 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 243 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 475 1
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 52 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 47 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 441 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 776 1
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 60 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Mos.ID - Мой id - Единый городской идентификатор 19 1
Правительство Москвы - Наш город 103 1
Правительство Москвы - Город идей 16 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Инвестиционный портал Москвы 25 1
Правительство Москвы - Электронный дом Москва 28 1
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 99 1
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Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1098 1
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Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 870 1
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ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 151 1
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