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В интернет-банке «Сбера» появилась функция автоплатежа для клиентов «Тинькофф мобайл»

Сбербанк и «Тинькофф мобайл» запустили услугу «Автоплатёж» для автоматической оплаты услуг связи при снижении баланса лицевого счёта до установленного минимального значения.

В «Сбербанк онлайн» или в устройстве самообслуживания банка клиент самостоятельно настраивает услугу «Автоплатёж» и определяет пороговое значение — например, 50 руб. Когда баланс телефона снизится до этой суммы, с карты Сбербанка автоматически спишется платёж, размер которого также устанавливается клиентом заранее.

Подключить услугу «Автоплатёж» с карты Сбербанка можно не только для всех своих мобильных устройств, но также своевременно пополнять баланс родных и близких, проживающих в любом регионе. Все операции проводятся без комиссии.

«ʺАвтоплатёжʺ от Сбербанка — это надёжный способ всегда оставаться на связи. Клиенту достаточно один раз настроить оплату в ʺСбербанк онлайнʺ, после чего все рутинные задачи берёт на себя банк. ʺАвтоплатежомʺ легко управлять: при необходимости его можно оперативно отредактировать или отменить. При этом все операции и сроки списаний отображаются в личном кабинете ʺСбербанк онлайнʺ, — сказал Леонид Шныр, директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка.

«В последнее время мы отмечаем тренд на автоматизацию регулярных платежей. Людям удобно один раз выполнить простейшие настройки и затем экономить своё время, освобождая голову для более срочных или приятных дел. ʺАвтоплатёжʺ для мобильной связи особенно актуален, и мы уверены, что многие наши абоненты благодаря нашему партнёрству со ʺСберомʺ опробуют плюсы этого функционала на себе в ближайшее время», — отметил Виталий Бриедис, директор по развитию «Тинькофф мобайл».

Настроить автоплатёж можно в мобильном приложении или веб-версии «Сбербанк онлайн». Для этого зайдите в «Платежи» → «Автоплатежи и переводы» → «Подключить» → «Автоплатёж» и выберите услугу, которую хотите оплачивать автоматически. «Автоплатёж» можно подключить на любую дебетовую или кредитную карту Сбербанка любой платёжной системы.

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