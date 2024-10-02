Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

«Т-Банк» запустил верификацию по T-Business ID для предпринимателей в сервисах VK

«Т-Банк» и VK запустили возможность быстрого подтверждения профиля в сервисах соцсети для предпринимателей и компаний по T-Business ID. Процесс бесшовного подтверждения реквизитов у бизнес-клиентов «Т-Банка» проходит моментально и не требует дополнительной отправки документов, что снижает время на заполнение и проверку данных и минимизирует вероятность ошибок.

Подтверждение реквизитов по T-Business ID доступно клиентам «Т-Бизнеса» в личном кабинете нового сервиса «VK Бизнес ID». Для этого необходимо создать аккаунт «VK Бизнес ID», а затем подтвердить данные по T-Business ID.

С помощью «VK Бизнес ID» предприниматели могут быстро авторизовываться в b2b-сервисах VK через единый аккаунт и управлять корпоративными данными. Сейчас можно авторизоваться в «VK Рекламе», постепенно будут подключаться и другие продукты VK, а также в будущем сервис смогут интегрировать внешние b2b-платформы.

1300 конечных устройств под защитой: как обеспечивать кибербезопасность крупных мероприятий
Безопасность

Преимущества верификации профиля по T-Business ID в бизнес-сервисах VK: не нужно вручную заполнять данные и загружать документы для проверки: проверка осуществляется моментально на стороне «Т-Банка»; оперативное подтверждение подлинности реквизитов; ускоренная проверка платёжных данных юрлица для быстрого запуска кампаний в «VK Рекламе»; обеспечение безопасного подтверждения реквизитов и прозрачного процесса выбора передаваемых данных.

Виталий Бриедис, бизнес-лидер T-ID от «Т-Банка», сказал: «Мы стремимся развивать T-Business ID, чтобы упрощать и совершенствовать клиентский путь в работе с b2b-сервисами. Для нас очень важно, чтобы процесс был безопасным, бесшовным и занимал буквально несколько секунд. Когда эту задачу мы делаем в партнерстве, нашим клиентам становится еще удобнее. VK запустил «VK бизнес ID» для авторизации с помощью единого аккаунта. Это значит, что нашим клиентам в пару кликов становятся доступны новые возможности для развития своего бизнеса с помощью b2b-сервисов VK».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти США подали иск против YouTube за вред, наносимый психике детей

Пентагон готовит новую технологию анонимных сетей для секретной передачи данных

Россиянам отключат мобильные приложения Сбербанка на iPhone. Кого это коснется. Опрос

Конференции

Импортозамещение цифровых решений 2024

Low-code и No-code 2024

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор флагманских моделей бытовых кондиционеров Daichi, Midea и Kentatsu

10 причин, почему складные смартфоны c форм-фактором Fold бесполезны

6 российских сервисов-планировщиков на замену Notion: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: