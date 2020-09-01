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«Тинькофф Мобайл» добавил TikTok в пакет безлимитных видеосервисов

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«Тинькофф Мобайл» добавил популярную платформу для создания и просмотра видео TikTok в пакет безлимитных видеосервисов. Теперь для абонентов оператора, подключивших пакет «Видео», трафик TikTok будет бесплатным, при этом его стоимость не изменится.

Пакетное предложение «Видео» дает абонентам «Тинькофф Мобайла» возможность безлимитно просматривать YouTube, Twitch, Rutube, «Google Play Фильмы», «iTunes Видео» и Vimeo — интернет-трафик за просмотр видеоклипов и фильмов не тарифицируется. Стоимость доступа к пакету «Видео» — 159 руб. в месяц для абонентов во всех регионах присутствия «Тинькофф Мобайла». Для абонентов, которые пользуются пакетом интернет-трафика максимального объема (не считая безлимит), стоимость пакета «Видео» составляет 1 руб.

Помимо видео в «Тинькофф Мобайле» можно выбрать пакетные предложения на безлимитный доступ к другим тематическим платформам, например, сервисам удаленной работы, социальным сетям и музыкальным стриминговым сервисам. Абоненты оператора могут экономить на трафике сервисов, которыми регулярно пользуются.

Виталий Бриедис, директор по дистрибуции «Тинькофф Мобайла», сказал: «Популярность TikTok продолжает феноменально расти, причем не только за счет подростковой аудитории, но и среди людей постарше — только за последние три летних месяца трафик TikTok в нашей сети вырос с весны почти в два раза. Мы постоянно находимся в контакте с нашими абонентами: прислушиваемся к их обращениям и отзывам, а затем адаптируем продуктовые предложения под их запросы. Если наши абоненты хотят пользоваться TikTok, значит и в нашем предложении для них TikTok должен быть».

Подключить пакетное предложение в мобильном приложении «Тинькофф Мобайла», а также выбрать пакет в конструкторе тарифов можно на сайте оператора при заказе SIM-карты. При подключении к сети «Тинькофф Мобайла» абоненты в течение недели могут пользоваться голосовой связью, интернет-трафиком и безлимитными сервисами бесплатно в рамках акции «Попробуй бесплатно».

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