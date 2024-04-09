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«Тинькофф Мобайл» интегрирован в мобильное приложение «Тинькофф»

«Тинькофф Мобайл» интегрирован в мобильное приложение «Тинькофф». Теперь клиенты «Тинькофф» с SIM-картой «Тинькофф Мобайла» могут управлять ей в одном месте, без дополнительного приложения.

Сейчас в разделе «Тинькофф Мобайл» мобильного приложения «Тинькофф» на Android доступны следующие действия: пополнение баланса;управление номерами, в том числе виртуальными; детализация звонков и финансов; настройка тарифа; подключение и отключение услуг (телефонного секретаря, записи звонков и других); покупка пакетов в роуминге; доверительный платеж; смена и перенос номера; замена SIM-карты; прослушивание записанных звонков.

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Для пользователей приложения на iOS функционал раздела зависит от версии приложения и будет расширяться с новыми релизами.

Виталий Бриедис, генеральный директор «Тинькофф Мобайла», сказал: «Тинькофф» с самого начала развивает мобильное приложение как единое окно, которое открывает доступ ко всем продуктам экосистемы и покрывает расширенный спектр потребностей клиентов. Одна из них – мобильная связь. Сегодня клиенты управляют SIM-картой почти на ежедневной основе, и многим удобно и быстро делать это в привычных интерфейсах основного приложения «Тинькофф». При этом отдельное приложение «Тинькофф Мобайла» остается доступным в сторах».

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