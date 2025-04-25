Получите все материалы CNews по ключевому слову
Поляков Егор
Поляков Егор и организации, системы, технологии, персоны:
|Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1221 2
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7523 1
|Сухотина Ксения 27 2
|Черепенников Валерий 13 2
|Никитин Глеб 39 1
|Оселедец Иван 27 1
|Бадаев Алексей 24 1
|Карпицкий Олег 72 1
|Малиновский Алексей 20 1
|Ломака Сергей 5 1
|Левкин Андрей 21 1
|Синелобов Александр 7 1
|Бриедис Виталий 13 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356085, в очереди разбора - 758442.
Создано именных указателей - 173657.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.