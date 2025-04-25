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Поляков Егор



25.04.2025 В Нижнем Новгороде появилась первая в России будка фрод-рулетки 1
09.10.2024 «Т-Банк», «Т-Мобайл» и Нижегородская область подписали соглашение о расширенном сотрудничестве 2
08.10.2024 Кибербезопасность в Нижегородской области будет построена в лучших практиках результативной кибербезопасности 1
30.09.2024 Белые хакеры оценят уязвимость сайта Правительства Нижегородской области 1
24.05.2024 Нижегородское правительство и «Киберпротект» будут сотрудничать в вопросах кибербезопасности детей 1
24.05.2024 Нижегородское правительство договорилось об использовании 20 тыс. лицензий отечественной ОС «РОСА Хром» 1
28.03.2024 «Росатом» и Нижегородская область развернули цифровую платформу «Умный регион» во всех муниципалитетах 1
20.12.2023 AIRI и ИТ-кампус «Неймарк» создадут лабораторию в сфере ИИ 1
22.03.2023 «Росатом» и Нижегородская область развернут цифровую платформу «Умный город» во всех муниципалитетах региона 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Поляков Егор и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 109 2
Неймарк ИТ-кампус 21 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 215 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 333 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4093 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1266 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 345 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 177 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1221 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7523 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 115 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11948 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1413 1
Администрация Нижнего Новгорода 6 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28641 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67364 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52225 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20350 3
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1467 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4000 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14525 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6793 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3151 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11288 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4261 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6929 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5503 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6259 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24574 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9345 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1515 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor 2039 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 31 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30354 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25861 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1080 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1864 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6357 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2053 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4843 1
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 231 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 694 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6420 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2230 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5255 1
Repository - Репозиторий 912 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1424 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4075 1
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 573 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17306 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 53 1
Microsoft Windows 15849 1
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 38 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 126 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 78 1
Python - высокоуровневый язык программирования 988 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5388 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4640 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 107 1
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 57 1
НТЦ ИТ Роса - Барий - Linux 36 1
НТЦ ИТ Роса - Фреш - Rosa Fresh 39 1
Сухотина Ксения 27 2
Черепенников Валерий 13 2
Никитин Глеб 39 1
Оселедец Иван 27 1
Бадаев Алексей 24 1
Карпицкий Олег 72 1
Малиновский Алексей 20 1
Ломака Сергей 5 1
Левкин Андрей 21 1
Синелобов Александр 7 1
Бриедис Виталий 13 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1938 9
Россия - РФ - Российская федерация 147823 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3185 4
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 170 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2490 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 766 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43933 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17729 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52234 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29860 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19054 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13967 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 912 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8932 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4016 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3606 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5917 1
Национальный проект - Наука и университеты 45 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11084 1
Образование в России 2270 1
Киберучения 97 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1321 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48929 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 610 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1113 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1362 1
Нижегородский кремль 7 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1125 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 152 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 123 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1229 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 27 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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