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Синелобов Александр



06.02.2025 Нижегородский центр обработки вызовов системы «112» за 2024 г. получил более 2 тысяч вызовов через систему «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
30.09.2024 Белые хакеры оценят уязвимость сайта Правительства Нижегородской области 1
23.07.2024 Более 900 аварийных вызовов «ЭРА-ГЛОНАСС» передала спасателям Нижегородской области с начала 2024 года 1
28.05.2024 «Крайон» выходит на рынок Нижегородской области 1
16.10.2023 Резидент «Сколково» расширяет сотрудничество в сфере квантово-устойчивых решений для защиты данных 2
16.10.2023 ИТ-кампус «Неймарк» и компания QApp планируют сотрудничать по направлению квантово-устойчивых решений для защиты данных 2

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Синелобов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Сколково Киберкластер - Сколково КиберХаб 8 2
Неймарк ИТ-кампус 21 2
РКЦ - QApp - КуАпп 20 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3930 1
ГЛОНАСС АО 190 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 313 1
С-Инновации 45 1
VisionLabs - ВижнЛабс 222 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 104 1
Vocord - Вокорд 183 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 121 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 1
ЦРТ Инновации 70 1
Beorg - Биорг 112 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
Горький Тех АНО 2 1
МСК Групп - Даком М 64 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7346 1
Гепатера - Hepatera 46 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1183 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 918 1
ЯКласс 68 1
Рапид Био 101 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4528 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3057 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50701 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66356 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27589 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1076 2
PQC - Post Quantum Cryptography - Постквантовая криптография - Постквантовое шифрование 33 2
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MR - Mixed Reality - Смешанная реальность 36 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1323 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2183 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4235 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6154 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4028 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21206 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing 645 1
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 220 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6264 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10126 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4698 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1991 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30818 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11650 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 808 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19456 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6114 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11086 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2757 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4480 1
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 51 1
КИС УСС - Комплексная информационная система мониторинга и управления силами и средствами экстренных оперативных служб города - УВЭОС - устройства вызова экстренных оперативных служб 16 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 470 1
МСК Групп - Даком М - Space VDI 27 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 50 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 233 1
Путин Владимир 3182 3
Бирюков Игорь 9 2
Гугля Антон 12 2
Черепенников Валерий 13 2
Райкевич Алексей 86 1
Поляков Егор 8 1
Агеев Денис 35 1
Юн Вадим 10 1
Федосеев Евгений 4 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1885 5
Россия - РФ - Российская федерация 144836 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3112 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2751 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 750 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2425 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14397 3
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Финансовые показатели - Financial indicators 2489 2
Национальный проект - Наука и университеты 43 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29172 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 904 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18571 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5783 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 811 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5130 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7858 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3427 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5091 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16344 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2362 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3954 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13566 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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