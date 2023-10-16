Резидент «Сколково» расширяет сотрудничество в сфере квантово-устойчивых решений для защиты данных

Компания QApp, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) и ИТ-кампус «Неймарк» подписали соглашение о партнерстве. Компании планируют совместное продвижение квантово-устойчивых решений для защиты данных. Об этом CNews сообщили представители фонда «Сколково».

АНО «Неймарк» и резидент «Сколково» QApp (ООО «Куапп») в присутствии министра цифрового развития и связи Нижегородской области Александра Синелобова подписали соглашение о сотрудничестве.

QApp занимается прикладными исследованиями, разрабатывает и пилотирует программные решения и участвует в процессе разработки государственных стандартов по новым постквантовым алгоритмам. Данные алгоритмы позволяют защитить данные от кибератак с применением как классических, так и квантовых компьютеров.

«Компания QApp с 2021 г. является резидентом киберхаба “Сколково”, как и другие резиденты по кибербезопасности. Их решение является симбиозом сложных технологий и необходимости информационной безопасности в отрасли. Шифрование данных всегда стояло на защите интересов государства и благодаря квантово-устойчивым технологиям показывает современность и прогресс всей индустрии, которую сегодня можно назвать “шифрованием нового поколения”», — сказал Игорь Бирюков, руководитель Киберхаба «Сколково»:

«Основное технологическое направление сотрудничества — исследования и апробация постквантовых алгоритмов в информационной безопасности, включая технологическую синергию с решениями квантовых коммуникаций. Очень перспективное направление как для региона, так и для страны в целом. Партнеры планируют совместно разрабатывать образовательные программы высшего и дополнительного образования для ИТ-кампуса «Неймарк», создать научно-образовательную лабораторию, проводить практики и стажировки студентов ИТ-кампуса», — сказал министр информационных технологий и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Ключевыми отраслями, апробирующими данные технологии в России, являются финансовая отрасль, телеком и вендоры традиционных решений кибербезопасности.

«Одним из приоритетных научных направлений ИТ-кампуса “Неймарк” станет кибербезопасность. Применение экспертизы QApp позволит существенно расширить спектр научно-исследовательских проектов, а также интегрировать информацию о квантовой угрозе и постквантовых алгоритмах в программы высшего, среднего и дополнительного образования и другие экосистемные события. В рамках сотрудничества ведущие специалисты QApp уже начали проводить открытые лекции по постквантовым алгоритмам в рамках «Неймарк интенсива» по информационной безопасности», — сказал директор АНО «Неймарк», советник губернатора Нижегородской области по вопросам развития ИТ-сектора Валерий Черепенников.

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«Сегодня как никогда ранее рынку информационной безопасности РФ требуются профессиональные кадры. Учитывая не только киберугрозы настоящего, но и ближайшего будущего считаем кооперацию с ИТ-кампусом “Неймарк” важным шагом на пути формирования кадрового резерва для отрасли. Постквантовые алгоритмы станут одной из сквозных технологий и дисциплин, проходящих через ключевые научные направления деятельности кампуса: микроэлектроника и телеком, кибербезопасность и защищенный ИИ, программно-аппаратные комплексы, беспилотные технологии, интернет вещей и смешанная реальность. Мы гордимся тем, что вместе сможем внести вклад в реализацию национального проекта “Наука и университеты”, реализуемого Министерством науки и высшего образования России», — сказал генеральный директор QApp Антон Гугля.

Напомним, проект по созданию межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня в Нижнем Новгороде является частью национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России и утвержденного президентом России Владимиром Путиным. Он направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.

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«Сколково» (группа ВЭБ.РФ) — инновационный центр России. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково»: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Uchi.ru, «Якласс», VisionLabs, «Вокорд», «С-инновации», «Гепатера», «ЦРТ Инновации», «Спутникс» и др. Сколковская экосистема – это сумма профильных клиентоориентированных сервисов для инновационных отраслей: от акселерации и программ поддержки частных инвесторов и университетских стартапов до зарубежного патентования и таможенного оформления экспорта/импорта. В 2022 г. выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 42% по сравнению с 2021 г. и составила 351,9 млрд руб. На конец 2022 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3,5 тыс. Количество рабочих мест в экосистеме превысило 79 тыс.