Бирюков Игорь
Бирюков Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 5
|Рапид Био 101 2
|ЯКласс 68 1
|Whoosh - ВУШ Холдинг 93 1
|Гепатера - Hepatera 46 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
|Путин Владимир 3171 2
|Черепенников Валерий 13 2
|Гугля Антон 12 2
|Синелобов Александр 5 2
|Кваша Екатерина 6 1
|Курашев Дмитрий 54 1
|Рахметов Руслан 56 1
|Смирнов Игорь 15 1
|Канатов Александр 17 1
|Бориславский Даниил 12 1
|Избаенков Артем 13 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144213 8
|Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
|Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
|Израиль 2730 1
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