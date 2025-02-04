DLP-система «Стахановец» вышла на рынок Узбекистана

Система для защиты данных от утечек и мониторинга персонала (DLP) резидента «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) «Стахановец» получила одобрение Национальной системы сертификации Республики Узбекистан. Сертификат соответствия подтверждает, что ПО соответствует требованиям национальных стандартов и может использоваться не только в коммерческих, но и в государственных организациях. Об этом CNews сообщили представители компании «Стахановец».

Для оценки комплекса эксперты Аккредитованной испытательной лаборатории «Центра кибербезопасности» провели независимые испытания десятой версии «Стахановец». Тесты подтвердили, что ПО соответствует требованиям нормативной документации.

«Получение сертификата позволит нам расширить присутствие на рынке СНГ: мы активно работаем в Азербайджане, Армении, Беларуси и Казахстане. Также мы видим большой потенциал для сотрудничества с Узбекистаном. Для Республики Узбекистан информационная безопасность является одной из приоритетных отраслей и локальные организации проявляют интерес к российским решениям», — сказал операционный директор компании «Стахановец» Александр Канатов.

В Узбекистане представлять «Стахановец» будет дистрибьютор программного обеспечения Mont Tech.

«DLP-системы имеют большую популярность в мире и являются базовыми для обеспечения информационной безопасности. Отечественные DLP-системы конкурируют с иностранными, а зачастую их превосходят. Выход на рынок Узбекистана был вопросом времени для команды «Стахановца». Решение компании – это не просто ИБ, это ИT-решение с большими возможностями, как контроля действий сотрудников, глубокого управления правами доступа, так и контроля каналов передачи данных. В последние годы мы наблюдаем новые функции по автоматическому расследованию инцидентов в информационных системах», — отметил руководитель перспективных проектов в области информационной безопасности Фонда «Сколково» Игорь Бирюков.

«Стахановец» работает на рынке 15 лет. Комплекс для защиты данных от утечек и мониторинга персонала используют более 19 тыс. клиентов — это государственные структуры, некоммерческие учреждения, небольшой частный бизнес и крупные отраслевые организации.