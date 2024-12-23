Канатов Александр
Канатов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Superjob - Суперджоб 503 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
|Степанюк Михаил 68 1
|Говоров Леонид 1 1
|Тараканов Дмитрий 51 1
|Баранов Дмитрий 24 1
|Елисеев Дмитрий 13 1
|Осипов Григорий 3 1
|Бирюков Игорь 8 1
|Forbes - Форбс 817 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
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