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Канатов Александр



23.12.2024 DLP-система «Стахановец» интегрирована с Komrad Enterprise SIEM   1
18.11.2024 Jatoba и «Стахановец» подтвердили совместимость 1
23.10.2024 Подтверждена совместимость ОС «РОСА Хром» и DLP-системы «Стахановец‎» 1
16.07.2024 Российская DLP-система «Стахановец‎» вышла на рынок Белоруссии   1
09.07.2024 Российские компании смогут выявлять подозрительные криптокошельки и предупреждать незаконные действия с ними 1
18.06.2024 В России разработали технологию, которая распознает использование криптокошелька на рабочем месте 1
29.05.2024 Подтверждена совместимость операционной системы «Инферит» «МСВСфера» 9 и DLP-системы «Стахановец» 1
13.02.2024 ГК Applite подтвердила совместимость DLP-системы «Стахановец» с операционной системой «Атлант»   1
25.01.2024 «Группа Астра» подтвердила совместимость клиентской части программного комплекса «Стахановец» с ОС Astra Linux 1
14.12.2023 Postgres Professional подтвердила совместимость программного комплекса «Стахановец» с СУБД Postgres Pro 1
21.11.2023 Компания «Стахановец» представила решение, которое определяет предполагаемый уровень риска сотрудников 1
05.05.2023 Россияне создали ПО, которое «выявляет удаленщиков, уехавших за рубеж» 1
30.01.2023 Программный комплекс «Стахановец» и мессенджер eXpress успешно прошли испытания на совместимость 1
24.01.2023 Компания «Стахановец» запустила сервис для защиты от махинаций с закупками 1
08.12.2022 Цифровой аудитор. В России создали сервис, который предупредит риски информационной безопасности 1
12.10.2022 Российские разработчики предложили решение, которое предупреждает выгорание сотрудников 1
31.05.2022 Merlion и «Стахановец» подписали дистрибьюторское соглашение 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Канатов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 1983 1
Merlion - Мерлион 793 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 1
Applite - Атлант ГК 20 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
Softline - Инферит - Инферит ОС 53 1
ШАРД - SHARD 6 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
Chainalysis 16 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
Superjob - Суперджоб 503 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 4
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
ФРИИ Акселератор 50 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 8
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 423 5
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 808 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 3
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 316 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2141 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4976 2
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 890 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1444 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 392 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 16
Linux OS 9937 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Rakuten Viber 627 1
WhatsApp Messenger 1081 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Microsoft Skype 2067 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 549 1
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 55 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
FreePik 980 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 1
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 99 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 586 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 1
Applite - LayerPIE - система удаленного управления рабочими станциями 10 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 118 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 61 1
Эшелон НПО - Komrad Enterprise SIEM (Комрад) 12 1
Степанюк Михаил 68 1
Говоров Леонид 1 1
Тараканов Дмитрий 51 1
Баранов Дмитрий 24 1
Елисеев Дмитрий 13 1
Осипов Григорий 3 1
Бирюков Игорь 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 15
Узбекистан - Республика 1726 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 11
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 4
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 4
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 482 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 2
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 505 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 2
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 47 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 272 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 500 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 504 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 166 1
Федеральный закон 121-ФЗ - Иностранный агент - инагент 48 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Запугивание и шантаж 110 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Forbes - Форбс 817 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Merlion Academy 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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