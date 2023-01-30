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Программный комплекс «Стахановец» и мессенджер eXpress успешно прошли испытания на совместимость

В рамках стратегического сотрудничества разработчики ПО «Стахановец» и eXpress провели испытания на совместимость продуктов. Результатом стал выпуск двустороннего сертификата о совместимости.

Мониторинг мессенджеров — одна из самых востребованных функций программного комплекса «Стахановец». Коммуникация сотрудников подавляющего большинства компаний переходит в корпоративные мессенджеры. Поэтому службам безопасности важно контролировать информацию с помощью систем мониторинга утечек данных.

eXpress — российская платформа корпоративных коммуникаций и мобильности, которая включает мессенджер, звонки, видеоконференции, платформу для разработки корпоративных ботов BotX, а также единое окно бизнес-приложений Smart Apps, которые обеспечивают мобильный доступ к информационным системам компании.

«Стахановец» — программный комплекс, предназначенный для предотвращения утечек информации, учета рабочего времени и анализа эффективности сотрудников.

«Мессенджеры являются самым распространенным способом рабочей коммуникации, но, к сожалению, и одним из наиболее уязвимых. «Стахановец» давно обеспечивает контроль популярных онлайн-чатов и теперь, по запросам клиентов, в список поддерживаемых мы добавили и eXpress. Компаниям доступен мониторинг текстовых сообщений, голосовых переговоров, а также файлов, что позволит компаниям избежать инцидентов», — сказал операционный директор «Стахановец» Александр Канатов.

«Совместимость eXpress с платформой “Стахановец” позволяет компаниям решать вопросы коммуникации и внутренней информационной безопасности с помощью продуктов, объединенных в единую инфраструктуру», — сказал новость директор департамента внедрения и сопровождения платформы eXpress Леонид Говоров.

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Оба решения входят в реестр отечественного ПО и имеют сертификацию ФСТЭК России. В ближайшее время их разработчики заключат договор о стратегическом партнерстве. Это поможет российскому бизнесу комплексно замещать недоступные западные программы.

При фиксации подозрительных действий со стороны сотрудников, система пришлет уведомление службе безопасности, что позволит компаниям снизить риск утечки информации, а также избежать репутационных потерь.

Мониторинг мессенджеров — одна из самых востребованных опций «Стахановец». ПО давно обеспечивает контроль коммуникации в WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), Telegram, Viber, Skype и др.

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