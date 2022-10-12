Российские разработчики предложили решение, которое предупреждает выгорание сотрудников

Компания «Стахановец» запатентовала решение, которое автоматически оценивает вовлеченность сотрудников, а также предупреждает профессиональное выгорание. Об этом CNews сообщили представители компании. Нейросеть анализирует активность персонала на рабочих местах и по поведению помогает выявить прокрастинацию, эмоциональное истощение или стресс. Также система помогает предотвращать утечки корпоративных данных.

Программа позволяет вовремя заметить возможное выгорание и подобрать максимально продуктивные модели работы и требования к конкретной должности. Таким образом можно снизить текучесть кадров.

В основе решения лежит методика, которая формирует границы нормальности поведения сотрудников в сравнении друг с другом, определяет, какое влияние на пользователя оказывает новостная повестка, а также замеряет уровень вовлеченности в рабочий процесс.

«Новость о частичной мобилизации в России для многих была шокирующей, что приводит к повышению тревожности, снижению работоспособности сотрудников и импульсивным поступкам. В условиях эмоционального напряжения людям сложно себя контролировать, поэтому руководителям важно понимать, что происходит в компании и вовремя помочь команде справиться с тревогой. Оценить ситуацию и спрогнозировать риски позволит наша разработка — она покажет начало и окончание рабочего дня, зафиксирует нерелевантную активность или снижение эффективности специалиста , позволит выявить наиболее активных сотрудников, оповестит руководство о поиске специалистом новой работы и поможет вовремя проявить заботу о персонале » — сказал Александр Канатов, операционный директор компании «Стахановец».

Система не нуждается в доступе к интернету. Все процессы осуществляются внутри корпоративной сети, без подключения к сторонним серверам. Это не только снижает риски, но и позволяет использовать комплекс внутри закрытого периметра.

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В ближайшей перспективе предусмотрен ряд доработок «Стахановец», в том числе комплексная модернизация отчетов, интерфейса, разработка функций, связанных с интеллектуальной аналитикой контента рабочих экранов, документов, идентификация тональности голосовых переговоров и многое другое.

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«Стахановец» — это программный комплекс для автоматической регистрации и оценки поведения сотрудников на рабочем месте. Предназначен для учета рабочего времени, анализа эффективности и вовлеченности сотрудников в рабочие процессы, предотвращения утечек информации (DLP). Продукт представлен на ИТ-рынке России с 2009 г., находится в реестре российского ПО и имеет сертификацию ФСТЭК России.