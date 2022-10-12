Разделы

Кадры Техника
|

Российские разработчики предложили решение, которое предупреждает выгорание сотрудников

Компания «Стахановец» запатентовала решение, которое автоматически оценивает вовлеченность сотрудников, а также предупреждает профессиональное выгорание. Об этом CNews сообщили представители компании. Нейросеть анализирует активность персонала на рабочих местах и по поведению помогает выявить прокрастинацию, эмоциональное истощение или стресс. Также система помогает предотвращать утечки корпоративных данных.

Программа позволяет вовремя заметить возможное выгорание и подобрать максимально продуктивные модели работы и требования к конкретной должности. Таким образом можно снизить текучесть кадров.

В основе решения лежит методика, которая формирует границы нормальности поведения сотрудников в сравнении друг с другом, определяет, какое влияние на пользователя оказывает новостная повестка, а также замеряет уровень вовлеченности в рабочий процесс.

«Новость о частичной мобилизации в России для многих была шокирующей, что приводит к повышению тревожности, снижению работоспособности сотрудников и импульсивным поступкам. В условиях эмоционального напряжения людям сложно себя контролировать, поэтому руководителям важно понимать, что происходит в компании и вовремя помочь команде справиться с тревогой. Оценить ситуацию и спрогнозировать риски позволит наша разработка — она покажет начало и окончание рабочего дня, зафиксирует нерелевантную активность или снижение эффективности специалиста , позволит выявить наиболее активных сотрудников, оповестит руководство о поиске специалистом новой работы и поможет вовремя проявить заботу о персонале » — сказал Александр Канатов, операционный директор компании «Стахановец».

Система не нуждается в доступе к интернету. Все процессы осуществляются внутри корпоративной сети, без подключения к сторонним серверам. Это не только снижает риски, но и позволяет использовать комплекс внутри закрытого периметра.

Как незрячие тестировщики помогают делать портал mos.ru удобным
ИТ в госсекторе

В ближайшей перспективе предусмотрен ряд доработок «Стахановец», в том числе комплексная модернизация отчетов, интерфейса, разработка функций, связанных с интеллектуальной аналитикой контента рабочих экранов, документов, идентификация тональности голосовых переговоров и многое другое.

***

«Стахановец» — это программный комплекс для автоматической регистрации и оценки поведения сотрудников на рабочем месте. Предназначен для учета рабочего времени, анализа эффективности и вовлеченности сотрудников в рабочие процессы, предотвращения утечек информации (DLP). Продукт представлен на ИТ-рынке России с 2009 г., находится в реестре российского ПО и имеет сертификацию ФСТЭК России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Экспорт российского ПО требует 12 тысяч программистов со знанием иностранных языков

Российские компании все чаще шпионят за сотрудниками. Спрос на ПО для слежки растет

Intel задумала массовые увольнения. На улицу выгонят тысячи сотрудников

Минцифры объявило, сотрудники каких именно ИТ-компаний получат бронь от частичной мобилизации

Торговые сети массово регистрируют ИТ-компании. На них будут распространяться льготы и защита от частичной мобилизации

Основатель Mail.ru вместе с семьей отказался от российского гражданства

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO Pova Neo 2: бюджетник с ярким дизайном

Лучшие умные обогреватели: выбор ZOOM

9 бесплатных сервисов для создания анимации: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира

Новая фаза воды открыла огромный простор для будущих находок
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября