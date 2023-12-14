Postgres Professional подтвердила совместимость программного комплекса «Стахановец» с СУБД Postgres Pro

В целях развития технологического сотрудничества российские разработчики Postgres Professional и «Стахановец» подтвердили совместимость СУБД Postgres Pro с программным комплексом для защиты коммерческих данных и кадровой аналитики «Стахановец». Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

В рамках сотрудничества были проведены протокольные испытания «Стахановец 9», «Стахановец 10» и Postgres Pro Standard 16, по результатам которых был выпущен двусторонний сертификат совместимости.

«В рамках программы импортозамещения, мы планомерно расширяем совместимость с отечественными разработками. Многим заказчикам важно использовать российское ПО, поэтому наше сотрудничество с Postgres Pro направлено на расширение технологических возможностей клиентов», — сказал операционный директор «Стахановец» Александр Канатов.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных, глубоко переработанная версия open-source CУБД PostgreSQL. Позволяет решать сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК. Postgres Pro Standard 16 — новейшая версия СУБД, которая включает все преимущества PostgreSQL 16, а также ряд серьезных доработок для Enterprise-задач, в том числе усовершенствования для соответствия требованиям ФСТЭК.

«Стахановец» — программный комплекс для защиты коммерческих данных. Предназначен для выявления и предотвращения утечек информации (DLP), проведения расследований, включая оценку поведения сотрудников на рабочем месте и анализатор рисков. Резидент «Сколково», входит в реестр отечественного ПО, сертификат ФСТЭК IV уровня доверия.

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Postgres Professional — российский разработчик системы управления базами данных. СУБД Postgres Pro входит в Единый реестр российского программного обеспечения и выпускается в четырех вариантах: Postgres Pro Standard, Postgres Pro Enterprise, а также их сертифицированные ФСТЭК версии. Команда Postgres Professional не только разрабатывает отечественную СУБД Postgres Pro, но и активно развивает PostgreSQL.

«Стахановец» — российский разработчик одноименного программного комплекса для защиты коммерческих данных. Запатентованное ПО «Стахановец» предназначено для выявления и предотвращения утечек информации (DLP), проведения расследований, включая оценку поведения сотрудников на рабочем месте и анализатор рисков. Продукт представлен на ИТ-рынке России с 2009 г., входит в реестр отечественного ПО, сертификация ФСТЭК IV уровня доверия. Компания «Стахановец» разрабатывает решения более 14 лет, является аккредитованной ИТ-компанией от Минцифры. Официальный резидент «Сколково» с 2015 г. Среди заказчиков более 15 компаний из списка Forbes Russia.