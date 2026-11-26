Россияне запустили подпольный бизнес по обходу банов Claude, за 5-10 тыс. руб. используют документы мигрантов со строек. Российские программисты привлекают мигрантов из СНГ: Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, в которых Claude официально работает. Они используют свои документы, чтобы пройти им KYC (идентификация и верификация клиента). Людей вербуют прямо на стройке и других местах работы. Затем с ними делят вознаграждение за успешную проверку Claude.

Серый рынок услуг

В России появился серый рынок услуг по прохождению верификации в нейронной сети Claude, пишет Telegram-канал Baza.

Спрос на услуги по обходам банов Claude сформировался после массовых проверок аккаунтов, с которыми российские пользователи столкнулись в октябре 2026 г., информировал CNews. Официально нейронная сеть на территории России недоступна, поэтому посредники на нелегальном рынке предлагают свои услуги за 5-10 тыс. руб.

По информации Baza, для прохождения верификации личности вместо настоящих владельцев аккаунтов в ноябре 2026 г. привлекают граждан из Содружества Независимых Государств (СНГ) - Таджикистана, Киргизии, Белоруссии, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Посредники ищут желающих заработать на предоставлении документов среди рабочих на стройках и предприятиях.

Даже после платной верификации know your customer (KYC), это процесс анализа клиентов перед денежными операциями, пользователи не застрахованы от повторной блокировки. Использование чужих документов не обеспечивает соблюдение правил сервиса и не дает в 2026 г. гарантии сохранения доступа.

Сгенерировано ИИ Россияне начали зарабатывать на банах Claude и за верификацию дают до 10 тыс. руб. гражданам СНГ

Claude - это семейство больших языковых моделей (и одноименный чат-бот), ее основали в 2021 г., в том числе бывшие сотрудники OpenAI, которые ранее работали над ChatGPT. Название нейронной сети выбрали в честь американского математика и криптографа Клода Шеннона (Claude Shannon) - он в 1948 г. заложил основы теории информации. Claude привлек внимание СМИ в конце 2025 - начале 2026 гг. в контексте вайб-кодинга - практики создания программ с помощью описаний на естественном языке. Изначально выпущено как приложение, запускаемое из интерфейса командной строки, но уже в 2026 г. стал доступен также через расширения для Visual Studio Code и JetBrains, настольное и веб-приложения.

Региональный запрет

Anthropic ужесточила правила доступа к Claude для компаний из России, это следует из документа по региональной политики компании.

Согласно обновленным положениям в ноябре 2026 г., доступ к онлайн-сервисам Claude будет закрыт для юридических лиц, зарегистрированных либо имеющих штаб-квартиру в странах, не входящих в перечень поддерживаемых регионов. Кроме того, под действие ограничений подпадают организации, находящиеся под прямым или косвенным преимущественным контролем физических или юридических лиц из указанных государств.

Это означает, что сотрудники российских компаний не смогут пользоваться ИТ-сервисами Anthropic даже при работе из юрисдикций, где ИТ-платформа официально представлена.

Ограничения распространяются на весь спектр ИТ-решений компании-разработчика: веб интерфейс Claude.ai, инструменты c технологиями искусственногоинтеллекта (ИИ) Claude Code и Cowork, программные интерфейсы (API), а также ИИ-модели, предоставляемые через облачные платформы и авторизованных посредников.

В Anthropic подчеркивают, что речь идет не о введении нового запрета, а о конкретизации и уточнении ранее действовавших региональных ограничений, о чем сообщал CNews.

Массовые блокировки

Осенью 2026 г. модераторы Anthropic приступили к массовым блокировкам профилей пользователей своей нейронной сети Claude. Как писал CNews, блокируются аккаунты лишь тех, кто подключается к Claude через VPN.

Использование VPN при работе с Claude - необходимость в ряде стран мира. Сервис в них если не запрещен властями, то недоступен по решению самой Athropic.

В ответ на действия Anthropic в интернете стали появляться инструкции по предотвращению таких блокировок. Многие способы также описаны в комментариях под постами уже заблокированных пользователей и тех, кого блокировка может настичь в любой момент.