Подтверждена совместимость ОС «РОСА Хром» и DLP-системы «Стахановец»
НТЦ ИТ РОСА, российский разработчик операционных систем и инфраструктурных решений, и разработчик системы защиты данных от утечек и мониторинга персонала «Стахановец», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), объявляют о совместимости операционной системы РОСА Хром и DLP-решения «Стахановец». Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.
Специалисты провели серию испытаний, во время которых протестировали работу всех функций «Стахановец» на АРМ под управлением российской операционной системы «РОСА Хром». Испытания подтвердили, что решения корректно работают в связке, что было зафиксировано в двустороннем сертификате совместимости.
Оба продукта включены в реестр Отечественного ПО Минцифры, имеют сертификацию ФСТЭК и могут использоваться для работы с конфиденциальной информацией.
«Так как российские компании стремятся к импортозамещению, наша задача как вендора — обеспечить бесшовную интеграцию с российскими ОС. Технологическая совместимость с операционной системой РОСА Хром не только открывает нашим клиентам дополнительные возможности выбора, но и гарантирует легкость в развертывании решений и масштабировании», — сказал операционный директор «Стахановец» Александр Канатов.
«Сегодня мы наблюдаем стремительное развитие отрасли информационной безопасности. Это подтверждают сотрудничества и технологические совместимости отечественных решений. DLP-системы для защиты информационных инфраструктур отечественного производства считаются одними из самых качественных и эффективных в мире. DLP — это больше, чем информационная безопасность, ведь эти системы закрывают не только задачи по контролю технической целостности участников сети. Совместимость DLP-решения участника проекта «Сколково» «Стахановец» с отечественной операционной системой РОСА Хром является подтверждением активного импортозамещения», — отметил руководитель Киберхаба Фонда «Сколково» Игорь Бирюков.