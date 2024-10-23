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Подтверждена совместимость ОС «РОСА Хром» и DLP-системы «Стахановец‎»

НТЦ ИТ РОСА, российский разработчик операционных систем и инфраструктурных решений, и разработчик системы защиты данных от утечек и мониторинга персонала «Стахановец‎», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), объявляют о совместимости операционной системы РОСА Хром и DLP-решения «Стахановец‎». Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Специалисты провели серию испытаний, во время которых протестировали работу всех функций «Стахановец‎» на АРМ под управлением российской операционной системы «РОСА Хром». Испытания подтвердили, что решения корректно работают в связке, что было зафиксировано в двустороннем сертификате совместимости.

Оба продукта включены в реестр Отечественного ПО Минцифры, имеют сертификацию ФСТЭК и могут использоваться для работы с конфиденциальной информацией.

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«Так как российские компании стремятся к импортозамещению, наша задача как вендора — обеспечить бесшовную интеграцию с российскими ОС. Технологическая совместимость с операционной системой РОСА Хром не только открывает нашим клиентам дополнительные возможности выбора, но и гарантирует легкость в развертывании решений и масштабировании», — сказал операционный директор «Стахановец» Александр Канатов.

«Сегодня мы наблюдаем стремительное развитие отрасли информационной безопасности. Это подтверждают сотрудничества и технологические совместимости отечественных решений. DLP-системы для защиты информационных инфраструктур отечественного производства считаются одними из самых качественных и эффективных в мире. DLP — это больше, чем информационная безопасность, ведь эти системы закрывают не только задачи по контролю технической целостности участников сети. Совместимость DLP-решения участника проекта «Сколково» «Стахановец» с отечественной операционной системой РОСА Хром является подтверждением активного импортозамещения», — отметил руководитель Киберхаба Фонда «Сколково» Игорь Бирюков.

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