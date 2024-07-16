Российская DLP-система «Стахановец‎» вышла на рынок Белоруссии

Система защиты данных от утечек и мониторинга персонала «Стахановец‎» получила сертификат Оперативно-аналитического центра при Президенте Белоруссии. Об этом CNews сообщили представители компании «Стахановец‎».

Заключение подтвердило, что комплекс соответствует требованиям нормативно-правовых актов Белоруссии и может использоваться не только в коммерческих организациях, но и в государственных учреждениях.

Для выдачи сертификата белорусские эксперты провели независимую проверку «Стахановец‎». Для этого была предоставлена актуальная десятая версия системы защиты данных от утечки и мониторинга персонала. Комплекс прошел испытания, подтвердив работу всех заявленных функциональных возможностей. По результатам тестирования был выдан сертификат BY/112 02.02.

Сертификация — обязательное условие, действующее в рамках законодательства Белоруссии. Согласно ему, все продукты, попадающие на локальный рынок, должны получить национальное подтверждение на соответствие.

«Ранее у нас были успешные пилотные проекты на территории Республики и мы наблюдали высокий интерес к российским системам в сфере обеспечения информационной безопасности. Поэтому получение сертификата Оперативно-аналитического центра при Президенте Белоруссии было логичным шагом для работы на данном рынке‎», — сказал СЕО «Стахановец‎» Александр Канатов.

В сфере защиты информации и контроля эффективности персонала «‎Стахановец» работает 15 лет. У компании более 18 тыс. заказчиков, среди которых государственные структуры, некоммерческие учреждения, небольшой частный бизнес и крупные отраслевые организации.

На территории Белоруссии представлять «‎Стахановец» будут сервисный ИТ-дистрибьютор Axoft International и доверенный партнер Next Network.