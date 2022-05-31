Merlion и «Стахановец» подписали дистрибьюторское соглашение

Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с компанией «Стахановец», отечественным разработчиком сертифицированных программных продуктов. Соглашение вступило в силу в мае 2022 г., срок действия – год с возможностью дальнейшей пролонгации.

В статусе официального дистрибьютора Merlion уже включила в свой портфель следующие продукты: «Стахановец 9: Про» (максимальное издание программного комплекса, которое способно с одинаковой эффективностью решать как кадровые задачи, так и защищать информацию), «Стахановец 9: Полный контроль» (прогноз рисков, анализатор эффективности работы сотрудников, учет рабочего времени и предотвращение утечек информации), «Стахановец 9: Квант» (инструмент кадрового анализа и мониторинга рабочей активности). Все продукты внесены в Единый реестр российского программного обеспечения, а также имеется сертифицированная версия ФСТЭК для использования в госструктурах, компаниях и сферах, где критичным является импортонезависимость ИТ-инфраструктуры.

В ближайшее время партнёрам Merlion будет доступна онлайн-демонстрация ПО «Стахановец» – на специальном сайте по импортозамещению в раздел «Демо» будет добавлена демонстрационно-испытательная среда этого разработчика. Более подробное знакомство партнеров с продуктами «Стахановец» будет осуществляться на базе Merlion Academy – центра по развитию компетенций партнеров.

«Решения компании «Стахановец» нам знакомы давно – мы начали их реализацию в 2017 г. Сегодня они стали ещё более актуальными, их востребованность среди заказчиков растёт, что обусловлено современными реалиями ИТ-отрасли, – сказал Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем, компания Merlion. – Мы ожидаем взаимовыгодного плодотворного сотрудничества, интересных проектов, реализованных в сотрудничестве с партнерами-системными интеграторами. Merlion, теперь уже в статусе официального дистрибьютора, предложит своим партнерам квалифицированную пред- и постпродажную поддержку отечественных решений «Стахановец»».

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«Мы продолжаем стратегию по расширению партнерской сети. Сотрудничество с крупнейшим российским дистрибьютером Merlion позволяет нам быть уверенными в том, что проекты по внедрению наших продуктов будут реализованы профессионально и в короткие сроки», – отметил Александр Канатов, генеральный директор компании «Стахановец».