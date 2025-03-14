«Тантор Лабс» и «Стахановец» объявили о совместимости своих продуктов для импортозамещения

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») и «Стахановец», разработчик системы защиты данных от утечек и мониторинга персонала, объявили о совместимости решений. Специалисты компаний провели серию испытаний, в которых протестировали совместную работу продуктов и функционирование всех заявленных опций. Об этом CNews сообщили представители компании «Стахановец».

По итогам испытаний был подписан двусторонний сертификат о совместимости, который подтвердил корректную работу СУБД Tantor SE версии 16.4 и DLP-системы «Стахановец» версии 10.

«Группа Астра» является одним из наших технологических партнеров, поэтому мы расширили линейку интеграции наших продуктов. Совместимость «Стахановец» с СУБД Tantor позволит не только предоставить нашим клиентам дополнительный выбор среди отечественных решений, но и будет удобна пользователям ОС Astra Linux, для которых интеграция с СУБД Tantor является бесшовной», — отметил операционный директор «Стахановец» Александр Канатов.

Оба продукта подходят для реализации программы импортозамещения: СУБД Tantor и DLP-система «Стахановец» состоят в Едином реестре российского ПО и имеют сертификаты ФСТЭК России.

СУБД Tantor — российская СУБД, оптимизированная для высоконагруженных корпоративных систем, со встроенной платформой управления и администрирования. Работает в задачах транзакционной и смешанной нагрузки, позволяет осуществлять полноценную миграцию с решений иностранных вендоров, содержит улучшения и оптимизации ядра, дополнительные модули и расширения. Включает в себя средства администрирования, профилирования и мониторинга нагрузки на БД, автоматизации рутинных задач, а также инструментарий для обнаружения узких мест и предупреждения сбоев и архитектурных ошибок еще на этапе разработки.

«Стахановец» — программный комплекс для защиты коммерческих и персональных данных, мониторинга сотрудников, учета рабочего времени и кадровой аналитики. Продукт представлен на ИТ-рынке с 2009 г. Входит в реестр отечественного ПО, имеет сертификат ФСТЭК России по четвертому уровню доверия.