DLP-система «Стахановец» интегрирована с Komrad Enterprise SIEM

«Стахановец», российский разработчик системы защиты данных от утечек, и «Эшелон Технологии», вендор решений для комплексной защиты информации, объявляют о совместимости DLP-системы «Стахановец» с SIEM-системой Komrad Enterprise. Об этом CNews сообщили представители компании «Стахановец».

Специалисты компаний провели всесторонние испытания на совместимость продуктов. Тестирование подтвердило корректную работу решений в связке, что зафиксировано в двустороннем сертификате.

Интеграция продуктов позволит компаниям повысить уровень информационной безопасности с помощью отечественных решений: обе системы включены в реестр российского ПО и имеют сертификаты ФСТЭК России.

«Мы уделяем особое внимание развитию технологического партнерства с российскими решениями, в том числе, по запросу клиентов. Это позволит компаниям, которые реализуют программу импортозамещения, выстроить полноценную ИТ-инфраструктуру на базе отечественных решений и эффективно управлять защитой данных», — сказал операционный директор «Стахановец» Александр Канатов.

«Применение Komrad Enterprise SIEM изначально делает ИТ-инфраструктуру прозрачной для служб ИБ и ИТ. Интеграция же с DLP-системой «Стахановец» переводит на принципиально новый уровень возможности противодействия инсайдерским угрозам», — отметил генеральный директор АО «Эшелон Технологии» Александр Дорофеев.

«Стахановец» — многофункциональный программный комплекс для защиты коммерческих и персональных данных, мониторинга сотрудников, учета рабочего времени и кадровой аналитики. Продукт представлен на ИТ-рынке с 2009 г. Входит в реестр отечественного ПО, имеет сертификат ФСТЭК России по четвертому уровню доверия.

Komrad Enterprise SIEM — масштабируемая система централизованного управления событиями информационной безопасности и реагирования на них. Применение Komrad Enterprise SIEM позволяет выполнять требования регуляторов к защите персональных данных и обеспечивать безопасность критической информационной инфраструктуры. Система поддерживает спектр источников событий. Входит в реестр отечественного ПО, имеет сертификат ФСТЭК России по четвертому уровню доверия.