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Решение резидента «Сколково» для корпоративной безопасности выходит на рынок Казахстана

Разработка компании «НИИ СОКБ Центр разработки», резидента «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), получила сертификат в Государственной системе технического регулирования Республики Казахстан. К программному решению SafeMobile уже подключено более 3 тыс. клиентских устройств в Казахстане. В первой половине 2025 г. планируется активировать еще около 5 тыс. лицензий с последующим масштабированием проекта. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Флагманский продукт компании – UEM SafeMobile – комплексная цифровая платформа управления как корпоративными мобильными устройствами, так и корпоративной областью на личных устройствах.

Заявителем сертификации выступил стратегический партнер компании «Ронекс Секьюрити Компани», один из игроков на рынке Казахстана и Средней Азии в области производства и внедрения интегрированных систем безопасности.

Олег Ахметшакиров, заместитель генерального директора «Ронекс Секьюрити Компани»: «Казахстан не находится под санкциями, и у нас есть свобода в выборе программного обеспечения. Тем не менее, мы остановили свой выбор на российском продукте. Команда SafeMobile была готова выполнить соответствующие доработки продукта, требуемые для реализации задач проекта. Нам нравится, что SafeMobile может работать в закрытой сети без доступа в интернет, что является одной из отличительных функций на рынке подобных решений. Также в рамках проекта в продукте появились развитые возможности по управлению SIM-картами, что особенно важно для виртуального оператора сотовой связи, услуги которого мы предоставляем нашим клиентам».

Сертификат подтверждает, что функциональные возможности безопасности, реализованные в SafeMobile, а также меры по обеспечению доверия к UEM-платформе, полностью соответствуют строгим требованиям, предъявляемым к решениям с уровнем доверия 4 стандарта ISO/IEC 15408-3-2017.

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Дмитрий Сирик, директор по продажам SafeMobile: «Мы стремимся предоставить рынку многофункциональный продукт, который не только обеспечивает высокий уровень безопасности, но и легко интегрируются в существующую инфраструктуру заказчика. Постоянные обновления и доработки продукта делают его конкурентоспособным в сравнении с западными UEM решениями, что подтверждается успешным внедрением UEM SafeMobile в Казахстане».

Игорь Бирюков, руководитель перспективных проектов в области информационной безопасности Фонда «Сколково»: «Решения для управления конечными точками разрабатываются с момента появления мобильных устройств, но основной рост был в 2020 г., когда в нашей жизни появилась “удаленка”. Разработки класса UEM с каждым днем становятся все более востребованными на крупных предприятиях, социально значимых объектах инфраструктуры. Благодаря SafeMobile заказчик экономит финансы, повышает безопасность компаний и упрощает взаимодействие внутри их структур. С 1 января 2025 г. все объекты критической информационной инфраструктуры перешли на отечественные средства защиты информации. Для защиты мобильных устройств используется SafeMobile, являющийся лидером российского рынка по классу UEM».

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