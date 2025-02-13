Ахметшакиров Олег
|13.02.2025
|Решение резидента «Сколково» для корпоративной безопасности выходит на рынок Казахстана 1
Ахметшакиров Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 920 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3064 1
|Бирюков Игорь 10 1
|Сирик Дмитрий 5 1
|Азия Средняя - Среднеазиатский регион 278 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145419 1
|Казахстан - Республика 5566 1
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