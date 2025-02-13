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Сирик Дмитрий



13.02.2025 Решение резидента «Сколково» для корпоративной безопасности выходит на рынок Казахстана 1
17.01.2021 Что ждет ИТ-рынок от 2021 г. 1
15.12.2020 «Лаборатория Касперского», OCS и НИИ СОКБ объявили о скидках на мобильные АРМ 1
14.12.2020 НИИ СОКБ и «Ред софт» подтвердили совместимость продуктов 1
28.10.2020 В состав программной платформы EMM SafePhone включена Kaspersky Mobile Security SDK 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Сирик Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 50 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4905 2
Samsung Electronics 10281 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 454 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
Softline - Софтлайн 2839 1
Ред Софт - Red Soft 718 1
Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 47 1
Poly - Plantronics 136 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 301 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 124 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 82 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 56 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11708 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4143 1
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Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7438 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12587 3
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 192 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19526 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27665 2
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МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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