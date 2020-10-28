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В состав программной платформы EMM SafePhone включена Kaspersky Mobile Security SDK

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

НИИ СОКБ и «Лаборатория Касперского» объявили о технологическом партнёрстве, в рамках которого в состав программной платформы EMM SafePhone включена программная библиотека Kaspersky Mobile Security SDK.

EMM SafePhone – мультиплатформенное решение, предназначенное для автоматизации процессов безопасного применения мобильных устройств в компаниях разного масштаба. Интеграция решения с библиотекой Kaspersky Mobile Security SDK позволила расширить сферу его применения за счет практической реализации концепции «нулевого доверия» (Zero Trust), при реализации которой успешное применение политик безопасности и антивирусной защиты гарантирует безопасность мобильных устройств.

Библиотека Kaspersky Mobile Security SDK реализует функции, обеспечивающие надёжную защиту от кибератак при использовании публичных магазинов приложений и загрузке файлов на мобильные устройства из недоверенных источников.

Практическое применение интегрированного решения позволяет безопасно использовать мобильные устройства в государственных информационных системах (ГИС), информационных системах персональных данных (ИСПДн), а также на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ).

«Партнёрство с одним из лидеров в области мобильной кибербезопасности, каким, безусловно, является «Лаборатория Касперского», дало возможность предложить корпоративному рынку первое отечественное комплексное решение класса Enterprise Mobility Management, удовлетворяющее требованиям регуляторов не только к управлению политиками безопасности на мобильном устройстве, но и к защите мобильных приложений от вирусов», – отметил руководитель управления проектов НИИ СОКБ Дмитрий Сирик.

«Лаборатория Касперского» уже более 20 лет успешно интегрирует свои передовые технологии в программные и аппаратные решения технологических партнёров, — сказал Александр Карпицкий, руководитель управления технологического лицензирования "Лаборатории Касперского", — Мы рады, что наши технологии и опыт помогут обеспечить надёжную защиту от вредоносных программ для корпоративных пользователей мобильных устройств. Это позволит избежать утечек данных и коммерческих тайн, предотвратить или существенно снизить риск потерь от действий злоумышленников».

«Лаборатория Касперского» – международная компания, работающая в сфере информационной безопасности с 1997 года. Глубокие экспертные знания и многолетний опыт компании лежат в основе защитных решений и сервисов нового поколения, обеспечивающих безопасность бизнеса, критически важной инфраструктуры, государственных органов и рядовых пользователей. Обширное портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя передовые продукты для защиты конечных устройств, а также ряд специализированных решений и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 400 миллионов пользователей и 250 тысяч корпоративных клиентов во всём мире.

ООО «НИИ СОКБ» является ведущим российским разработчиком систем управления и защиты мобильных устройств, используемых для удаленного доступа к конфиденциальной информации. Платформа EMM SafePhone представлена на российском рынке с 2010 года. За прошедшее время были реализованы более 40 успешных проектов в организациях ТЭК, финансового сектора, здравоохранения и транспорта.



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