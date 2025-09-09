UEM SafeMobile и M3 Mobile объявляют о стратегическом партнерстве

Южнокорейский производитель терминалов сбора данных M3 Mobile и российский бренд SafeMobile, UEM — платформа централизованного управления мобильными устройствами, официально объявляют о начале стратегического партнерства. Целью сотрудничества является создание интегрированных решений для управления мобильной инфраструктурой в бизнесе, с фокусом на ритейл и логистику. Об этом CNews сообщили представители SafeMobile.

В рамках партнерства SafeMobile становится официальной MDM платформой для управления терминалами сбора данных M3 Mobile.

В лаборатории SafeMobile были протестированы топовые модели M3 Mobile на базе Android 13. Результаты подтвердили полную совместимость устройств с UEM SafeMobile, что делает решение готовым к корпоративному внедрению.

Ключевые возможности интеграции: возможность подключения с экрана приветствия по QR-коду; контроль признаков программного взлома; установка и удаление корпоративных приложений без участия пользователя; возможность перерегистрации устройства на другого сотрудника без его отключения от управления; определение геолокации по нескольким источникам; применение профилей ограничений; установка режима киоска.

«Интеграция UEM SafeMobile и M3 Mobile позволит российским компаниям получить готовое комплексное решение по управлению корпоративной мобильной инфраструктурой. Мы уверены, что синергия M3 Mobile и SafeMobile значительно повысит эффективность бизнес-процессов наших заказчиков за счет быстрого внедрения и максимально удобного управления мобильными устройствами. Мы рады возможности официально представить наше сотрудничество с SafeMobile на выставке CeMAT Russia 2025», — сказал Sung Jea Cho, CEO M3 Mobile.

Коммерческий директор SafeMobile Дмитрий Сирик: «Выбор SafeMobile в качестве официального решения для устройств M3 Mobile – знак признания нашей платформы как полноценного отечественного аналога мировых MDM-решений. Это подтверждает, что UEM SafeMobile является зрелым брендом и учитывает современные сценарии управления устройствами, соответствует строгим требованиям безопасности и способен конкурировать на международном уровне».