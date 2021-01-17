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Облакотека
Виртуальные инфраструктуры


17.01.2021 Что ждет ИТ-рынок от 2021 г. 1
01.12.2020 «Облакотека» запускает платформу для нагруженных систем «1С» 5
31.07.2020 Рейтинг CNews: Крупнейшие поставщики «инфраструктуры как сервиса» в России 1
31.03.2020 «Облакотека» освобождает от оплат на время эпидемии 2
28.10.2019 Как облака меняют вендоров, интеграторов и сам ИТ-бизнес 5
24.07.2019 Крупнейшие поставщики IaaS выросли в полтора раза 1
14.02.2019 «Астек-оптик» выбрала «Облакотеку» для размещения ИТ-ресурсов 3
27.03.2018 Сервис «Облакотеки» разворачивает «1С» и Bitrix в Microsoft Azure нажатием кнопки 2
19.12.2017 «Облакотека» предоставила облачные ресурсы для «Металлобазы №1» 2
01.11.2017 IaaS пришел на российский рынок вслед за SaaS 1
24.10.2017 «Облакотека» обеспечила резервирование данных завода «Золотые луга» 3
03.10.2017 «Облакотека» запускает услугу «Виртуальный офис» 3
05.09.2017 «Облакотека» запускает сервис «Виртуальная инфраструктура на платформе VMware» 4
25.04.2017 Autodesk испытает на россиянах продукт нового типа 2
24.04.2017 «Облакотека» запускает услугу «Частное облако» на платформе Lenovo и Windows Server 2016 3
17.02.2017 «Облакотека» запустила новый IaaS-сервис на платформе Windows Server 2016 4
07.02.2017 «Облакотека» избавила своих контрагентов от бумажной рутины 4
23.01.2017 «Юмакс» перевела онлайн-сервисы на платформу «Облакотеки» 2
14.12.2016 «Облакотека» запускает новый сервис на платформе Windows Server 2016 4
15.11.2016 «ЖилфондСервис» с помощью «Облакотеки» оптимизировал работу ЖКХ-сервиса «личный кабинет жильца» 3
02.11.2016 Сетевое оборудование Brocade помогает «Облакотеке» развивать облачные сервисы 6
31.10.2016 Решение партнера «Облакотеки» обеспечило круглосуточную техподдержку шлагбаумов 4
04.04.2016 «МобилитиЛаб» предложила мобильное рабочее место WorksPad на базе платформы «Облакотеки» 2
15.03.2016 «Облакотека» разрешила партнерам предлагать облачные сервисы под собственной торговой маркой 4
03.03.2016 «МобилитиЛаб» представила новую редакцию WorksPad for Service Providers 1
23.06.2015 Уложиться в срок: как российский бизнес будет работать с ПДн 4
09.06.2015 «Облачный помощник» перенес серверы 1С филиала МИГУП в Рязанской области на платформу «Облакотеки» 3
03.06.2015 «Информатика и Сервис» перенесла серверы 1С «Русвил» на платформу «Облакотеки» 6
28.05.2015 «ИТ Сервис» перенес учетную систему кредитного дома «ПартнерЪ» на платформу «Облакотеки» 4
25.05.2015 «Облакотека» запустила новую услугу корпоративной электронной почты «RusO 365» 3
14.05.2015 Free Technologies разместила контакт-центр SoftCall на платформе «Облакотеки» 4
21.04.2015 Из российских ЦОДов начали предоставляться первые сервисы на базе Windows Azure Pack 3
27.03.2015 Облачные технологии: что нужно бизнесу прямо сейчас 1
18.03.2015 Названы четыре причины инвестировать в облака 1
05.03.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «Облачные технологии: новые задачи» 1
27.01.2015 «Облакотека» запустила в России IaaS-платформу AzuRus 4
28.11.2014 Тенденции ИБ 2014: хакерские атаки из холодильника 1
07.11.2014 Российские «облака» не размениваются по мелочам 1
15.09.2014 Рынок IaaS в России вырастет в 2014 г. на 47% 1
22.07.2014 «Облакотека» запустила услугу резервирования данных в «облако» на базе Comvault Simpana 4

Публикаций - 73, упоминаний - 169

Облакотека упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11110 28
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 7
Крок 1221 6
АйТи 752 5
SAP SE 3216 5
Google LLC 7158 5
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 3
Lenovo Group 1638 3
SAP CIS - САП СНГ 755 3
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 3
3753 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
Brocade Communications Systems 141 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Уютерра - ПланетаСтрой 24 2
Selectel - Селектел 137 2
VK - Mail.ru Group 2484 2
МойСклад - Логнекс 85 1
LanKey - ЛанКей ИТ 23 1
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 1
Caravan - Караван 13 1
Manzana Group 17 1
Cisco Systems 2044 1
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 1
Forus - Форус 8 1
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 1
VMware 1829 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
Huawei 2731 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Intel Corporation 4186 1
Softline - Софтлайн 1474 1
Red Hat 666 1
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
3data - 3дата 32 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Астэк оптик - Астек-оптик 1 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
OpenStack 347 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Фишинг - Phishing 97 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 2
VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 16 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 286 1
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 30 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 397 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1213 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 63 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 9
Microsoft Azure 1171 7
Microsoft Exchange 683 4
Apple iOS 5742 3
Microsoft Windows 10 6652 3
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 48 3
Microsoft Office 365 769 3
SQL - Язык программирования 434 3
Microsoft Windows Azure Pack 12 3
Google Android 10751 3
Caravan Aero 9 2
МТС Cloud - CloudMTS 125 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 300 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 666 1
Java - Язык программирования 1178 1
SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform 29 1
Autodesk 3ds Max 53 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
Manzana Loyalty 9 1
Cisco GRE - Generic Routing Encapsulation - Протокол туннелирования сетевых пакетов - общая инкапсуляция маршрутов 3 1
Brocade VDX - серия модульных Ethernet-коммутаторов 12 1
amoCRM 39 1
Linux OS 4265 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 1
Autodesk Revit 68 1
Autodesk AutoCAD 177 1
Microsoft Lync 272 1
Microsoft Dynamics CRM 389 1
Microsoft SQL Server 795 1
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 1
Huawei 3data Cloud 7 1
Яндекс.Дзен 66 1
Stack Group - M1Cloud 76 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Заединов Руслан 40 4
Захаренко Максим 46 4
Межов Игорь 15 2
Головин Леонид 25 2
Брагин Павел 22 2
Герасимов Александр 40 2
Дегтерева Мария 25 2
Лантух Владислав 18 1
Дорохина Юлия 42 1
Гришанова Ирина 25 1
Аплетов Александр 1 1
Набоков Алексей 1 1
Бахтиаров Алексей 21 1
Поляков Павел 1 1
Ерин Сергей 14 1
Абрамишвили Артур 1 1
Шибаев Александр 17 1
Другалев Станислав 8 1
Новицкая Оксана 4 1
Коновалов Олег 11 1
Николаев Александр 15 1
Айвазов Армен 449 1
Степанов Алексей 6 1
Новиков Юрий 6 1
Обухов Александр 17 1
Хала Илья 21 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 4
Европа Западная 615 3
Германия - Федеративная Республика 3648 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 3
Япония 2792 2
Европа 3766 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Россия - Удомля 41 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Восточная Европа 1682 1
Россия - ПФО - Казань 1519 1
Россия - Тверская область 248 1
Франция - Французская Республика 2130 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - ПФО - Самара 1291 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 11
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763870, в очереди разбора - 667557.
Создано именных указателей - 46354.
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