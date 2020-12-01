Получите все материалы CNews по ключевому слову
Облакотека Виртуальные инфраструктуры
Облакотека (ООО «Резидент», ИНН 7703765969) — российский провайдер облачных услуг, специализирующийся на предоставлении инфраструктурных сервисов по модели IaaS (Infrastructure as a Service). Компания предлагает виртуальные вычислительные мощности, хранилища данных и сетевые ресурсы для размещения корпоративной ИТ-инфраструктуры. Основной фокус направлен на сегмент малого и среднего бизнеса, а также партнеров — системных интеграторов и 1С-франчайзи, которые используют платформу «Облакотеки» как технологическую базу для предоставления услуг своим клиентам. Ключевое отличие компании заключается в глубокой интеграции с экосистемой Microsoft (Hyper-V, Azure Pack) и специализированных решениях для отечественного ПО, прежде всего «1С:Предприятие». В последние годы компания активно развивает партнерскую экосистему, позволяя интеграторам брендировать сервисы под собственными торговыми марками (White Label).
Описание деятельности и позиция на рынке
Деятельность компании сосредоточена на виртуализации ИТ-ресурсов. Максим Захаренко, генеральный директор «Облакотеки», определяет стратегическую задачу как создание партнерской экосистемы, где знания партнеров сочетаются с платформенными сервисами провайдера. Компания не является частью крупной вертикально интегрированной группы в традиционном понимании (как Softline или Yandex), однако тесно сотрудничает с вендорами и партнерами. Зарегистрированный товарный знак — «Облакотека». Также известны бренды сервисов: AzuRus, RusO 365, Mont Office (в партнерстве).
Участие в рейтингах CNews: компания регулярно упоминается в материалах портала CNews как игрок рынка облачных технологий и участник программы Microsoft Cloud OS Network (COSN). В открытых источниках за последние годы нет данных о включении компании в топ-10 крупнейших провайдеров по выручке, однако она занимает устойчивую нишу среди специализированных IaaS-провайдеров для SMB-сегмента.
Лицензии и разрешения
Для работы с персональными данными клиентов компания соответствует требованиям Федерального закона №152-ФЗ. Все дата-центры расположены на территории Российской Федерации, что обеспечивает соблюдение законодательства о локализации данных (242-ФЗ). Компания является сертифицированным участником партнерской программы Microsoft Cloud OS Network, что подтверждает соответствие инфраструктуры стандартам Microsoft для предоставления облачных услуг.
Продукты и технологии
Портфель услуг «Облакотеки» включает:
- Виртуальная инфраструктура на VMware и Hyper-V: Классические IaaS-услуги. Платформа VMware vSphere 6.5 позволяет размещать любую ИТ-инфраструктуру. Решение на базе Microsoft Hyper-V оптимизировано для работы с Windows Server и стеком System Center.
- Платформа «Мощные 1С»: Специализированное решение для нагруженных систем «1С:Предприятие». Использует отказоустойчивые кластеры на базе процессоров Intel (4,5 ГГц) и SSD-хранилища. Производительность гарантируется SLA с привязкой к тесту Гилева.
- AzuRus: IaaS-платформа в рамках инициативы Microsoft COSN Russia. Предназначена для миграции нагрузок из зарубежных облаков (например, Azure) на российские мощности с сохранением интерфейса управления Windows Azure Pack.
- RusO 365: Корпоративная электронная почта и средства совместной работы на базе Microsoft Exchange Server, размещенные в российских ЦОДах. Интегрируется с телефонией через сервисы Lync/Skype for Business.
- Виртуальный офис: Комплексное решение для коммуникаций, включающее почту, портал и онлайн-встречи на базе Exchange, SharePoint и Skype for Business.
- Backup-as-a-Service (CVBackup): Резервное копирование данных в облако на базе решения Commvault Simpana. Позволяет гибко настраивать глубину хранения и сжатие трафика.
- One-click сервисы: Автоматизированное развертывание виртуальных машин для «1С» и Bitrix в Microsoft Azure за 20 минут.
Технологический стек включает серверное оборудование Dell, Fujitsu, Lenovo, Siemens, сетевое оборудование Mellanox, Brocade, Juniper. Хранение данных организовано на базе СХД Infotrend и SSD-массивов. Компания использует гиперконвергентные среды с технологией Storage Space Direct для снижения задержек ввода-вывода.
Клиенты и деловые связи
Компания работает как напрямую с конечными пользователями, так и через партнеров (аутсорсеры, 1С-франчайзи). Среди известных клиентов:
- «Астек-оптик»: Сеть оптик. Использование облака позволило объединить филиалы в единую сеть с централизованным управлением и видеоконтролем, отказавшись от локальной инфраструктуры.
- «Металлобаза №1»: Крупный металлотрейдер Краснодарского края. Облачные ресурсы использовались для обеспечения непрерывности бизнеса при модернизации серверного оборудования («облако на подмену»).
- Завод «Золотые луга»: Производитель молочной продукции. Экстренная миграция 5 ТБ данных в облако за 72 часа предотвратила убытки при плановом отключении электроэнергии.
- «ЖилфондСервис»: Провайдер ЖКХ-сервисов. Размещение портала «Личный кабинет жильца» позволило обработать данные более чем для 330 тыс. лицевых счетов и обеспечить защиту персональных данных в соответствии с законом.
- «Юмакс»: Образовательная компания. Миграция сервисов Maximumtest и Propostuplenie из AWS на платформу «Облакотеки» для соблюдения требований по локализации персональных данных и оплаты в рублях.
Ключевые партнеры: ГК Mont (интеграция BI-системы Polymatica), «Полиматика», АЛВ Груп (содействие в использовании Azure в РФ), Free Technologies/SoftCall, МобилитиЛаб.
Конкуренция
На российском рынке «Облакотека» конкурирует с провайдерами IaaS и управляемых хостингов. Реальные конкуренты включают:
- Selectel
- Timeweb Cloud
- Ru-Center
- Yandex Cloud
- МТС Облако
- BASIS Group
- Arcadia
Зарубежные аналоги (до импортозамещения и санкций):
- Microsoft Azure (США) — прямой технологический аналог платформы AzuRus.
- Amazon Web Services (AWS) (США).
- VMware Cloud on AWS (США/Глобальный вендор VMware).
Цитата
«Далеко не всегда получается обеспечить необходимую производительность 1С на облачных платформах, особенно для нагруженных систем с большим количеством пользователей и существенными массивами накопленных данных... Изначально мы ставили себе задачу выжать максимальную производительность за разумные деньги. И, на наш взгляд, нам удалось достигнуть этого показателя и сделать его сбалансированным» — Максим Захаренко, генеральный директор «Облакотеки», в интервью CNews.
Информация актуальна на 21.07.2026
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 5 дел, на cумму 15 049 290 156 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|01.12.2020
|
«Облакотека» запускает платформу для нагруженных систем «1С»
зафиксированы в соглашении об уровне сервиса (SLA) и за их нарушение предусмотрена ответственность «Облакотеки» перед клиентом. На платформе возможно размещение как всех компонентов системы: те
|31.03.2020
|
«Облакотека» освобождает от оплат на время эпидемии
с и хочет во что бы то ни стало продержаться в это непростое время. — сказал Максим Захаренко, CEO «Облакотеки». — Однако мы здраво оцениваем силы, понимая, что не сможем помочь всем, поэтому о
|14.02.2019
|
«Астек-оптик» выбрала «Облакотеку» для размещения ИТ-ресурсов
ы в ЦОДе, в центральном офисе компании и размещение IT-инфраструктуры компании в виртуальной среде «Облакотеки». Гарантированные резервированные каналы связи, резервное копирование, отсутствие
|27.03.2018
|
Сервис «Облакотеки» разворачивает «1С» и Bitrix в Microsoft Azure нажатием кнопки
компаний благодаря возможности оплаты со счёта организации и предоставления комплекта документов от Облакотеки, при этом для клиентов существует как предоплатная, так и постоплатная система рас
|19.12.2017
|
«Облакотека» предоставила облачные ресурсы для «Металлобазы №1»
арского края с собственной системой логистики и обновляемой товарной базой — обратилась к партнеру «Облакотеки». компании «Дата8», по вопросу модернизации серверного оборудования. В задачи комп
|24.10.2017
|
«Облакотека» обеспечила резервирование данных завода «Золотые луга»
и многим другим. Затем в течение 14 часов совместными усилиями сотрудников «Центра компетенций» и «Облакотеки» все данные были переведены в резервный ЦОД, благодаря чему появилась возможность
|03.10.2017
|
«Облакотека» запускает услугу «Виртуальный офис»
н (AD) организации, что обеспечивает единую систему безопасности и контроля доступа. Для партнеров «Облакотеки», профессионалов ИТ рынка, «Виртуальный офис» ― это сервис с понятным для широкого
|05.09.2017
|
«Облакотека» запускает сервис «Виртуальная инфраструктура на платформе VMware»
дованием Mellanox, Brocade, Juniper, серверным оборудованием Dell, Fujitsu, Siemens.Одной из целей «Облакотеки» является обеспечение доступности услуг виртуального ЦОДа для любого потребителя,
|24.04.2017
|
«Облакотека» запускает услугу «Частное облако» на платформе Lenovo и Windows Server 2016
ента. Предусматривается как вариант традиционного размещения в ЦОДе клиента, так и удаленно в ЦОДе «Облакотеки» на условиях помесячной оплаты без капитальных затрат. Во втором случае компания м
|17.02.2017
|
«Облакотека» запустила новый IaaS-сервис на платформе Windows Server 2016
к сервису не требует дополнительных настроек, подключение доступно в стандартной панели управления «Облакотеки».
|07.02.2017
|
«Облакотека» избавила своих контрагентов от бумажной рутины
99% клиентов и партнеров «Облакотеки» перешли на электронный документооборот — обмен всеми юридически значимыми первичн
|23.01.2017
|
«Юмакс» перевела онлайн-сервисы на платформу «Облакотеки»
Компания «Юмакс» перенесла ресурсы Maximumtest и Propostuplenie на платформу «Облакотеки», за счет чего сократила стоимость аренды аналогичного сервера для веб-ресурсов на
|14.12.2016
|
«Облакотека» запускает новый сервис на платформе Windows Server 2016
щиту данных виртуальных машин, в том числе от администраторов провайдера. По мнению представителей «Облакотеки», технология контейнеров позволит удобнее управлять жизненным циклом ПО для разраб
|15.11.2016
|
«ЖилфондСервис» с помощью «Облакотеки» оптимизировал работу ЖКХ-сервиса «личный кабинет жильца»
С помощью платформы «Облакотеки» компания «ЖилфондСервис» оптимизировала работу ЖКХ-сервиса «личный кабинет жильца
|02.11.2016
|
Сетевое оборудование Brocade помогает «Облакотеке» развивать облачные сервисы
труктуры. При выборе сетевого оборудования — Ethernet-коммутаторов и маршрутизаторов — специалисты «Облакотеки» рассматривали несколько вариантов, включая решения российского производителя, уже
|31.10.2016
|
Решение партнера «Облакотеки» обеспечило круглосуточную техподдержку шлагбаумов
Облачное решение круглосуточной диспетчерской и техподдержки, предложенное партнером «Облакотеки» для «Автоматических шлагбаумов», позволило в 55 раз сократить расходы на оборудов
|04.04.2016
|
«МобилитиЛаб» предложила мобильное рабочее место WorksPad на базе платформы «Облакотеки»
омпании, в которых работают 5-10 сотрудников, теперь могут оформить подписку в российском «облаке» «Облакотеки» и использовать все возможности мобильного рабочего места без необходимости приобр
|15.03.2016
|
«Облакотека» разрешила партнерам предлагать облачные сервисы под собственной торговой маркой
Партнеры «Облакотеки» получили возможность брендировать автоматизированную бизнес-платформу для предост
|09.06.2015
|
«Облачный помощник» перенес серверы 1С филиала МИГУП в Рязанской области на платформу «Облакотеки»
«Московский институт государственного управления и права» (МИГУП) в Рязанской области на платформу «Облакотеки». Об этом CNews сообщили в компании «Облакотека». Изначально базы 1С хранились на
|03.06.2015
|
«Информатика и Сервис» перенесла серверы 1С «Русвил» на платформу «Облакотеки»
, которых в компании 20 человек, составили бы i209 тыс. Во втором случае — i6 200 в месяц. Сервисы «Облакотеки» базируются на Microsoft Hyper-V и управляются стеком продуктов Microsoft System C
|28.05.2015
|
«ИТ Сервис» перенес учетную систему кредитного дома «ПартнерЪ» на платформу «Облакотеки»
о кооператива (КПК) кредитный дом «ПартнерЪ» с виртуальной площадки в Германии на платформу AzuRus «Облакотеки». Это позволило сократить затраты на ИТ в три раза и увеличить серверные мощности,
|25.05.2015
|
«Облакотека» запустила новую услугу корпоративной электронной почты «RusO 365»
ль управления, и основные операции клиент может выполнять самостоятельно. По словам представителей «Облакотеки», «RusO 365» легко интегрировать в уже существующую ИТ-инфраструктуру заказчика. У
|14.05.2015
|
Free Technologies разместила контакт-центр SoftCall на платформе «Облакотеки»
льную IaaS-платформу Azurus, а также выгодные финансовые условия, — рассказал генеральный директор «Облакотеки» Максим Захаренко. — При этом мы не специализируемся на сопровождении гостевых опе
|27.01.2015
|
«Облакотека» запустила в России IaaS-платформу AzuRus
zuRus, ЦОДы которой расположены исключительно на территории России. «Основной принцип деятельности “Облакотеки” — выявлять текущие и будущие потребности клиентов и партнеров, производить и пред
|22.07.2014
|
«Облакотека» запустила услугу резервирования данных в «облако» на базе Comvault Simpana
Компания «Облакотека» предоставила своим клиентам новую услугу — резервное копирование как сервис, или
|12.05.2014
|
«ДельтаХим» сократил затраты на запуск нового бизнеса с помощью «облаков»
ающий доступ к ресурсам Exchange Online, SharePoint Online, Lync Online и Office Pro Plus. Участие «Облакотеки» в качестве консультанта на этапе выбора решения позволило обеспечить «ДельтаХим»
|11.03.2014
|
«Облакотека» интегрировала Office 365 с телефонией
Компания «Облакотека» предоставила своим клиентам возможность использования телефонии через сервис Offi
|06.02.2014
|
SSD-хранилище «Облакотеки» теперь доступно во всех тарифных планах
а о возможности использования полноценного отказоустойчивого SSD-хранилища во всех тарифных планах «Облакотеки». Особенностью новой услуги, помимо отказоустойчивости, является еще и доступная ц
|08.11.2013
|
«Облакотека» поможет «АЛВ Груп» предоставлять облачные сервисы в соответствии с законодательством РФ
к системе оценки рисков кредитного портфеля, разработанной как нативное Аzure-приложение». «Целью “Облакотеки” является предоставление партнерам возможности при оказании собственных услуг зара
|22.05.2013
|
«Облакотека» дает возможность заработать на «облаках»
ее участникам без дополнительных затрат предоставлять клиентам облачный сервис. Партнеры компании «Облакотеки» получили готовую техническую платформу (IaaS), на которой они могут размещать ИТ-
|28.03.2013
|
«Облакотека» запустила систему автоматизации услуги «Виртуальная инфраструктура»
ы так, как если бы они находились в собственном ЦОДе, без обращения в службу технической поддержки «Облакотеки». Как рассказали CNews в компании, сервис «Виртуальная инфраструктура» предназначе
Облакотека и организации, системы, технологии, персоны:
|Захаренко Максим 57 52
|Ковалев Виктор 40 11
|Василенко Александр 99 7
|Шибаев Александр 18 5
|Козлов Михаил 182 5
|Киреев Иван 40 4
|Новицкая Оксана 4 4
|Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 4
|Лантух Владислав 21 4
|Севастьянов Алексей 25 4
|Лосев Сергей 46 4
|Заединов Руслан 47 4
|Лужков Александр 7 4
|Шевченко Владимир 153 4
|Рыстенко Михаил 62 4
|Долгов Василий 26 3
|Головин Леонид 26 3
|Хайретдинов Рустэм 95 3
|Герасимов Александр 46 3
|Шалагинов Алексей 13 3
|Дегтерева Мария 28 3
|Брагин Павел 25 3
|Межов Игорь 16 3
|Бессарабский Алексей 29 3
|Мочальников Алексей 13 3
|Филатов Дмитрий 11 3
|Водолазский Андрей 13 3
|Ионов Михаил 3 3
|Ахмеров Тимур 91 3
|Зингерман Борис 39 3
|Симаков Олег 113 3
|Орлик Сергей 83 3
|Аникин Леонид 61 3
|Марголин Михаил 17 3
|Морозов Дмитрий 20 2
|Ведехин Игорь 41 2
|Серова Елена 320 2
|Широкий Денис 20 2
|Аншина Марина 79 2
|Корчагин Руслан 23 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.