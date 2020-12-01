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Облакотека Виртуальные инфраструктуры

Облакотека - Виртуальные инфраструктуры

Облакотека (ООО «Резидент», ИНН 7703765969) — российский провайдер облачных услуг, специализирующийся на предоставлении инфраструктурных сервисов по модели IaaS (Infrastructure as a Service). Компания предлагает виртуальные вычислительные мощности, хранилища данных и сетевые ресурсы для размещения корпоративной ИТ-инфраструктуры. Основной фокус направлен на сегмент малого и среднего бизнеса, а также партнеров — системных интеграторов и 1С-франчайзи, которые используют платформу «Облакотеки» как технологическую базу для предоставления услуг своим клиентам. Ключевое отличие компании заключается в глубокой интеграции с экосистемой Microsoft (Hyper-V, Azure Pack) и специализированных решениях для отечественного ПО, прежде всего «1С:Предприятие». В последние годы компания активно развивает партнерскую экосистему, позволяя интеграторам брендировать сервисы под собственными торговыми марками (White Label).

Описание деятельности и позиция на рынке

Деятельность компании сосредоточена на виртуализации ИТ-ресурсов. Максим Захаренко, генеральный директор «Облакотеки», определяет стратегическую задачу как создание партнерской экосистемы, где знания партнеров сочетаются с платформенными сервисами провайдера. Компания не является частью крупной вертикально интегрированной группы в традиционном понимании (как Softline или Yandex), однако тесно сотрудничает с вендорами и партнерами. Зарегистрированный товарный знак — «Облакотека». Также известны бренды сервисов: AzuRus, RusO 365, Mont Office (в партнерстве).

Участие в рейтингах CNews: компания регулярно упоминается в материалах портала CNews как игрок рынка облачных технологий и участник программы Microsoft Cloud OS Network (COSN). В открытых источниках за последние годы нет данных о включении компании в топ-10 крупнейших провайдеров по выручке, однако она занимает устойчивую нишу среди специализированных IaaS-провайдеров для SMB-сегмента.

Лицензии и разрешения

Для работы с персональными данными клиентов компания соответствует требованиям Федерального закона №152-ФЗ. Все дата-центры расположены на территории Российской Федерации, что обеспечивает соблюдение законодательства о локализации данных (242-ФЗ). Компания является сертифицированным участником партнерской программы Microsoft Cloud OS Network, что подтверждает соответствие инфраструктуры стандартам Microsoft для предоставления облачных услуг.

Продукты и технологии

Портфель услуг «Облакотеки» включает:

  • Виртуальная инфраструктура на VMware и Hyper-V: Классические IaaS-услуги. Платформа VMware vSphere 6.5 позволяет размещать любую ИТ-инфраструктуру. Решение на базе Microsoft Hyper-V оптимизировано для работы с Windows Server и стеком System Center.
  • Платформа «Мощные 1С»: Специализированное решение для нагруженных систем «1С:Предприятие». Использует отказоустойчивые кластеры на базе процессоров Intel (4,5 ГГц) и SSD-хранилища. Производительность гарантируется SLA с привязкой к тесту Гилева.
  • AzuRus: IaaS-платформа в рамках инициативы Microsoft COSN Russia. Предназначена для миграции нагрузок из зарубежных облаков (например, Azure) на российские мощности с сохранением интерфейса управления Windows Azure Pack.
  • RusO 365: Корпоративная электронная почта и средства совместной работы на базе Microsoft Exchange Server, размещенные в российских ЦОДах. Интегрируется с телефонией через сервисы Lync/Skype for Business.
  • Виртуальный офис: Комплексное решение для коммуникаций, включающее почту, портал и онлайн-встречи на базе Exchange, SharePoint и Skype for Business.
  • Backup-as-a-Service (CVBackup): Резервное копирование данных в облако на базе решения Commvault Simpana. Позволяет гибко настраивать глубину хранения и сжатие трафика.
  • One-click сервисы: Автоматизированное развертывание виртуальных машин для «1С» и Bitrix в Microsoft Azure за 20 минут.

Технологический стек включает серверное оборудование Dell, Fujitsu, Lenovo, Siemens, сетевое оборудование Mellanox, Brocade, Juniper. Хранение данных организовано на базе СХД Infotrend и SSD-массивов. Компания использует гиперконвергентные среды с технологией Storage Space Direct для снижения задержек ввода-вывода.

Клиенты и деловые связи

Компания работает как напрямую с конечными пользователями, так и через партнеров (аутсорсеры, 1С-франчайзи). Среди известных клиентов:

  • «Астек-оптик»: Сеть оптик. Использование облака позволило объединить филиалы в единую сеть с централизованным управлением и видеоконтролем, отказавшись от локальной инфраструктуры.
  • «Металлобаза №1»: Крупный металлотрейдер Краснодарского края. Облачные ресурсы использовались для обеспечения непрерывности бизнеса при модернизации серверного оборудования («облако на подмену»).
  • Завод «Золотые луга»: Производитель молочной продукции. Экстренная миграция 5 ТБ данных в облако за 72 часа предотвратила убытки при плановом отключении электроэнергии.
  • «ЖилфондСервис»: Провайдер ЖКХ-сервисов. Размещение портала «Личный кабинет жильца» позволило обработать данные более чем для 330 тыс. лицевых счетов и обеспечить защиту персональных данных в соответствии с законом.
  • «Юмакс»: Образовательная компания. Миграция сервисов Maximumtest и Propostuplenie из AWS на платформу «Облакотеки» для соблюдения требований по локализации персональных данных и оплаты в рублях.

Ключевые партнеры: ГК Mont (интеграция BI-системы Polymatica), «Полиматика», АЛВ Груп (содействие в использовании Azure в РФ), Free Technologies/SoftCall, МобилитиЛаб.

Конкуренция

На российском рынке «Облакотека» конкурирует с провайдерами IaaS и управляемых хостингов. Реальные конкуренты включают:

  • Selectel
  • Timeweb Cloud
  • Ru-Center 
  • Yandex Cloud
  • МТС Облако
  • BASIS Group
  • Arcadia

Зарубежные аналоги (до импортозамещения и санкций):

  • Microsoft Azure (США) — прямой технологический аналог платформы AzuRus.
  • Amazon Web Services (AWS) (США).
  • VMware Cloud on AWS (США/Глобальный вендор VMware).

Цитата

«Далеко не всегда получается обеспечить необходимую производительность 1С на облачных платформах, особенно для нагруженных систем с большим количеством пользователей и существенными массивами накопленных данных... Изначально мы ставили себе задачу выжать максимальную производительность за разумные деньги. И, на наш взгляд, нам удалось достигнуть этого показателя и сделать его сбалансированным» — Максим Захаренко, генеральный директор «Облакотеки», в интервью CNews.

Информация актуальна на 21.07.2026

Обзор «Облакотека» на Market.CNews

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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Облакотека и организации, системы, технологии, персоны:

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Broadcom - VMware 2610 15
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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