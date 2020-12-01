Облакотека (ООО «Резидент», ИНН 7703765969) — российский провайдер облачных услуг, специализирующийся на предоставлении инфраструктурных сервисов по модели IaaS (Infrastructure as a Service). Компания предлагает виртуальные вычислительные мощности, хранилища данных и сетевые ресурсы для размещения корпоративной ИТ-инфраструктуры. Основной фокус направлен на сегмент малого и среднего бизнеса, а также партнеров — системных интеграторов и 1С-франчайзи, которые используют платформу «Облакотеки» как технологическую базу для предоставления услуг своим клиентам. Ключевое отличие компании заключается в глубокой интеграции с экосистемой Microsoft (Hyper-V, Azure Pack) и специализированных решениях для отечественного ПО, прежде всего «1С:Предприятие». В последние годы компания активно развивает партнерскую экосистему, позволяя интеграторам брендировать сервисы под собственными торговыми марками (White Label).

Описание деятельности и позиция на рынке

Деятельность компании сосредоточена на виртуализации ИТ-ресурсов. Максим Захаренко, генеральный директор «Облакотеки», определяет стратегическую задачу как создание партнерской экосистемы, где знания партнеров сочетаются с платформенными сервисами провайдера. Компания не является частью крупной вертикально интегрированной группы в традиционном понимании (как Softline или Yandex), однако тесно сотрудничает с вендорами и партнерами. Зарегистрированный товарный знак — «Облакотека». Также известны бренды сервисов: AzuRus, RusO 365, Mont Office (в партнерстве).

Участие в рейтингах CNews: компания регулярно упоминается в материалах портала CNews как игрок рынка облачных технологий и участник программы Microsoft Cloud OS Network (COSN). В открытых источниках за последние годы нет данных о включении компании в топ-10 крупнейших провайдеров по выручке, однако она занимает устойчивую нишу среди специализированных IaaS-провайдеров для SMB-сегмента.

Лицензии и разрешения

Для работы с персональными данными клиентов компания соответствует требованиям Федерального закона №152-ФЗ. Все дата-центры расположены на территории Российской Федерации, что обеспечивает соблюдение законодательства о локализации данных (242-ФЗ). Компания является сертифицированным участником партнерской программы Microsoft Cloud OS Network, что подтверждает соответствие инфраструктуры стандартам Microsoft для предоставления облачных услуг.

Продукты и технологии

Портфель услуг «Облакотеки» включает:

Виртуальная инфраструктура на VMware и Hyper-V: Классические IaaS-услуги. Платформа VMware vSphere 6.5 позволяет размещать любую ИТ-инфраструктуру. Решение на базе Microsoft Hyper-V оптимизировано для работы с Windows Server и стеком System Center.

Классические IaaS-услуги. Платформа VMware vSphere 6.5 позволяет размещать любую ИТ-инфраструктуру. Решение на базе Microsoft Hyper-V оптимизировано для работы с Windows Server и стеком System Center. Платформа «Мощные 1С»: Специализированное решение для нагруженных систем «1С:Предприятие». Использует отказоустойчивые кластеры на базе процессоров Intel (4,5 ГГц) и SSD-хранилища. Производительность гарантируется SLA с привязкой к тесту Гилева.

Специализированное решение для нагруженных систем «1С:Предприятие». Использует отказоустойчивые кластеры на базе процессоров Intel (4,5 ГГц) и SSD-хранилища. Производительность гарантируется SLA с привязкой к тесту Гилева. AzuRus: IaaS-платформа в рамках инициативы Microsoft COSN Russia. Предназначена для миграции нагрузок из зарубежных облаков (например, Azure) на российские мощности с сохранением интерфейса управления Windows Azure Pack.

IaaS-платформа в рамках инициативы Microsoft COSN Russia. Предназначена для миграции нагрузок из зарубежных облаков (например, Azure) на российские мощности с сохранением интерфейса управления Windows Azure Pack. RusO 365: Корпоративная электронная почта и средства совместной работы на базе Microsoft Exchange Server, размещенные в российских ЦОДах. Интегрируется с телефонией через сервисы Lync/Skype for Business.

Корпоративная электронная почта и средства совместной работы на базе Microsoft Exchange Server, размещенные в российских ЦОДах. Интегрируется с телефонией через сервисы Lync/Skype for Business. Виртуальный офис: Комплексное решение для коммуникаций, включающее почту, портал и онлайн-встречи на базе Exchange, SharePoint и Skype for Business.

Комплексное решение для коммуникаций, включающее почту, портал и онлайн-встречи на базе Exchange, SharePoint и Skype for Business. Backup-as-a-Service (CVBackup): Резервное копирование данных в облако на базе решения Commvault Simpana. Позволяет гибко настраивать глубину хранения и сжатие трафика.

Резервное копирование данных в облако на базе решения Commvault Simpana. Позволяет гибко настраивать глубину хранения и сжатие трафика. One-click сервисы: Автоматизированное развертывание виртуальных машин для «1С» и Bitrix в Microsoft Azure за 20 минут.

Технологический стек включает серверное оборудование Dell, Fujitsu, Lenovo, Siemens, сетевое оборудование Mellanox, Brocade, Juniper. Хранение данных организовано на базе СХД Infotrend и SSD-массивов. Компания использует гиперконвергентные среды с технологией Storage Space Direct для снижения задержек ввода-вывода.

Клиенты и деловые связи

Компания работает как напрямую с конечными пользователями, так и через партнеров (аутсорсеры, 1С-франчайзи). Среди известных клиентов:

«Астек-оптик»: Сеть оптик. Использование облака позволило объединить филиалы в единую сеть с централизованным управлением и видеоконтролем, отказавшись от локальной инфраструктуры.

Сеть оптик. Использование облака позволило объединить филиалы в единую сеть с централизованным управлением и видеоконтролем, отказавшись от локальной инфраструктуры. «Металлобаза №1»: Крупный металлотрейдер Краснодарского края. Облачные ресурсы использовались для обеспечения непрерывности бизнеса при модернизации серверного оборудования («облако на подмену»).

Крупный металлотрейдер Краснодарского края. Облачные ресурсы использовались для обеспечения непрерывности бизнеса при модернизации серверного оборудования («облако на подмену»). Завод «Золотые луга»: Производитель молочной продукции. Экстренная миграция 5 ТБ данных в облако за 72 часа предотвратила убытки при плановом отключении электроэнергии.

Производитель молочной продукции. Экстренная миграция 5 ТБ данных в облако за 72 часа предотвратила убытки при плановом отключении электроэнергии. «ЖилфондСервис»: Провайдер ЖКХ-сервисов. Размещение портала «Личный кабинет жильца» позволило обработать данные более чем для 330 тыс. лицевых счетов и обеспечить защиту персональных данных в соответствии с законом.

Провайдер ЖКХ-сервисов. Размещение портала «Личный кабинет жильца» позволило обработать данные более чем для 330 тыс. лицевых счетов и обеспечить защиту персональных данных в соответствии с законом. «Юмакс»: Образовательная компания. Миграция сервисов Maximumtest и Propostuplenie из AWS на платформу «Облакотеки» для соблюдения требований по локализации персональных данных и оплаты в рублях.

Ключевые партнеры: ГК Mont (интеграция BI-системы Polymatica), «Полиматика», АЛВ Груп (содействие в использовании Azure в РФ), Free Technologies/SoftCall, МобилитиЛаб.

Конкуренция

На российском рынке «Облакотека» конкурирует с провайдерами IaaS и управляемых хостингов. Реальные конкуренты включают:

Selectel

Timeweb Cloud

Ru-Center

Yandex Cloud

МТС Облако

BASIS Group

Arcadia

Зарубежные аналоги (до импортозамещения и санкций):

Microsoft Azure (США) — прямой технологический аналог платформы AzuRus.

(США) — прямой технологический аналог платформы AzuRus. Amazon Web Services (AWS) (США).

(США). VMware Cloud on AWS (США/Глобальный вендор VMware).

Цитата

«Далеко не всегда получается обеспечить необходимую производительность 1С на облачных платформах, особенно для нагруженных систем с большим количеством пользователей и существенными массивами накопленных данных... Изначально мы ставили себе задачу выжать максимальную производительность за разумные деньги. И, на наш взгляд, нам удалось достигнуть этого показателя и сделать его сбалансированным» — Максим Захаренко, генеральный директор «Облакотеки», в интервью CNews.

Информация актуальна на 21.07.2026