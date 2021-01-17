Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Облакотека
Виртуальные инфраструктуры
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Публикаций - 73, упоминаний - 169
Облакотека упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
|РЖД - Российские железные дороги 1081 1
|Астэк оптик - Астек-оптик 1 1
|Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
|Заединов Руслан 40 4
|Захаренко Максим 46 4
|Межов Игорь 15 2
|Головин Леонид 25 2
|Брагин Павел 22 2
|Герасимов Александр 40 2
|Дегтерева Мария 25 2
|Лантух Владислав 18 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Гришанова Ирина 25 1
|Аплетов Александр 1 1
|Набоков Алексей 1 1
|Бахтиаров Алексей 21 1
|Поляков Павел 1 1
|Ерин Сергей 14 1
|Абрамишвили Артур 1 1
|Шибаев Александр 17 1
|Другалев Станислав 8 1
|Новицкая Оксана 4 1
|Коновалов Олег 11 1
|Николаев Александр 15 1
|Айвазов Армен 449 1
|Степанов Алексей 6 1
|Новиков Юрий 6 1
|Обухов Александр 17 1
|Хала Илья 21 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763870, в очереди разбора - 667557.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763870, в очереди разбора - 667557.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru