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«Облакотека» освобождает от оплат на время эпидемии

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Облакотека» объявила о предоставлении на некоммерческой основе в полном объеме услуг «виртуальной инфраструктуры» в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года во всех локациях для следующих отраслей клиентов.

HoReCa: Гостиницы, пансионаты, гостевые дома, кафе, рестораны, бары, ночные клубы (за исключением кейтеринга).

Развлечения: оффлайн-развлечения, детские развлекательные центры, интеллектуальные клубы.

Красота и здоровье: фитнес-центры, SPA, парикмахерские, салоны.

Туризм: турагентства, туроператоры.

Ритейл: непродуктовые магазины (за исключением открытых в течение карантина), УК торговых центров. Предложение не распространяются на интернет-магазины, в том числе с offline составляющей, и любой дистанционной торговли.

Логистика: транспортные компании, осуществляющие пассажирские перевозки.

«В полной мере осознавая потери отдельных отраслей бизнеса в связи с эпидемией коронавируса, мы решили поддержать тех, кто готов бороться за свой бизнес и хочет во что бы то ни стало продержаться в это непростое время. — сказал Максим Захаренко, CEO «Облакотеки». — Однако мы здраво оцениваем силы, понимая, что не сможем помочь всем, поэтому оставляем за собой возможность приостановить прием заявок на предоставление каникул».

Поддержка компании будет направлена на потенциальных и текущих клиентов, а также клиентов партнеров «Облакотеки».

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