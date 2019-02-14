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Астек НПО Астэк оптик Астек-оптик

СОБЫТИЯ

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14.02.2019 «Астек-оптик» выбрала «Облакотеку» для размещения ИТ-ресурсов 3
27.02.2010 В России создана скоростная видеокамера стандарта Base CameraLink 2
04.09.2009 В России создана скоростная современная видеокамера 1
29.04.2009 «НПО Астек» выпустила скоростную смарт-камеру для систем технического зрения 1
26.02.2007 В России создана первая скоростная цифровая видеокамера стандарта Camera Link 1

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Астек НПО и организации, системы, технологии, персоны:

Астек НПО - Фаствидео - Fastvideo 6 4
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 84 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15675 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 943 1
Юмакс 3 1
Оцифровка - Digitization 5168 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16948 3
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 933 3
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2399 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18052 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6641 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2057 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25467 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64741 2
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1652 2
RAW - Формат цифровых файлов изображения 604 2
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1105 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1090 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2259 1
AVI - Audio Video Interleave 460 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3307 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24299 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27318 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2209 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 717 1
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 1
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12138 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14736 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1264 1
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 391 1
Фотокамеры - Объектив - Lens 1426 1
USB High-Speed - USB 2 73 1
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 644 1
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 661 1
Монохромное изображение - Monochrome image 642 1
LVDS - low-voltage differential signaling - Низковольтная дифференциальная передача сигналов 47 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3891 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12823 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17944 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10277 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Облакотека - Azurus 6 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 351 1
Microsoft Windows XP 2430 1
Облакотека - RusO 365 4 1
Облакотека - CVBackup 2 1
Analog Devices - Blackfin 3 1
Linux OS 11489 1
Microsoft Windows 16852 1
Commvault Simpana 15 1
Захаренко Максим 57 1
Степанов Алексей 12 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47447 3
Россия - РФ - Российская федерация 165438 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2261 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6704 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2467 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5878 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33594 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6717 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11585 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
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