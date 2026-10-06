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Астек НПО Фаствидео Fastvideo

СОБЫТИЯ

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06.10.2026 Пользователи «ГигаЧата» теперь могут создавать видео со звуком 1
11.11.2014 Российская компания выпустила уникальное решение для обработки изображений 3
12.09.2013 «Фаствидео» разработала сверхбыстрый кодек JPEG, оптимизированный для CUDA 1
27.02.2010 В России создана скоростная видеокамера стандарта Base CameraLink 3
04.09.2009 В России создана скоростная современная видеокамера 2
29.04.2009 «НПО Астек» выпустила скоростную смарт-камеру для систем технического зрения 3
26.02.2007 В России создана первая скоростная цифровая видеокамера стандарта Camera Link 2

Публикаций - 7, упоминаний - 15

Астек НПО и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 4095 2
Астек НПО - Астэк оптик - Астек-оптик 6 4
Наукоград - технопарк 160 1
Оцифровка - Digitization 5268 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17110 3
Видеокамера - Camcorder - Камкордер 2453 3
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 940 3
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1107 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2142 2
RAW - Формат цифровых файлов изображения 610 2
FPGA - Field-Programmable Gate Array - Программируемая логическая матрица - Программируемая пользователем вентильная матрица 145 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6613 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4740 2
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1768 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10495 2
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1677 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22807 2
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 848 1
Монохромное изображение - Monochrome image 647 1
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 662 1
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 660 1
USB High-Speed - USB 2 73 1
Фотокамеры - Объектив - Lens 1442 1
PLC - Programmable Logic Controller - ПЛК - Программируемый логический контроллер - PLD - Programmable Logic Device - ПЛИС - Программируемые логические интегральные схемы 74 1
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 418 1
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 1
MJPEG - Motion JPEG 139 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14890 1
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 410 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3924 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 4004 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10675 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28567 1
AVI - Audio Video Interleave 460 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2270 1
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 417 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26376 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1120 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4727 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11956 1
LVDS - low-voltage differential signaling - Низковольтная дифференциальная передача сигналов 47 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1324 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2265 1
Linux OS 11657 3
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 204 2
Microsoft Windows 17015 2
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 454 1
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 1
Nvidia Fermi 30 1
Analog Devices - Blackfin 3 1
Nvidia GeForce GTX 526 1
Microsoft Windows 7 2009 1
Microsoft Windows XP 2433 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Серженко Федор 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 168434 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48068 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8686 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 469 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34304 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6873 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5895 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6869 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477157, в очереди разбора - 724220.
Создано именных указателей - 202348.
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