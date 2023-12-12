«Сколково»: 70% российского рынка ИБ занимают отечественные вендоры

Эксперты обсудили в «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) новые подходы регуляторов, а также меры поддержки ИБ-отрасли для обеспечения эффективного импортозамещения. В ходе дискуссии эксперты обсудили состояние рынка отечественных ИБ-решений. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Екатерина Кваша, заместитель генерального директора Фонда «Центр стратегических разработок», рассказала, что рынок успешно растет и развивается, в том числе благодаря мерам поддержки, которые оказываются со стороны государства: «Мы видим, что рынок ИБ довольно большой и конкурентный, причем отечественные решения активно конкурируют между собой. Наши вендоры по итогам 2022 г. занимают 70% рынка, а объем рынка мы оцениваем в 200 млрд руб., то есть рынок большой, есть где зарабатывать».

Как отметил Игорь Бирюков, руководитель Киберхаба «Сколково», новые технологии и решения отечественного производства диктуют новые правила подхода к ИБ, появляются системы нового класса средств защиты информации — CTEM: «Формируется новый подход, который предлагает принять точку зрения злоумышленника, чтобы оценить эффективность мер безопасности. Поверхность атак современных предприятий очень сложна. Директора по ИБ должны использовать различные методы оценки, чтобы понять уровень защищенности, использовать инструменты для непрерывного мониторинга и управления поверхностью атаки (CTEM). Прогнозируется, что к 2026 г. организации, отдающие приоритет безопасности на основе программы класс CTEM, будут иметь на две трети меньше ИБ-инцидентов».

По мнению Руслана Рахметова, генерального директора Security Vision, когда с российского рынка ушли западные компании отечественные разработчики быстро заместили все технологии критической информационной инфраструктуры. По его мнению, на данный момент нужно не гнаться за тем, что уже было, а смотреть вперед и стараться создать новый, более качественный продукт.

Дмитрий Курашев, директор и сооснователь UserGate, в свою очередь отметил, что меры поддержки важны, но главное не мешать компаниям развиваться. «Безусловно, меры поддержки в виде финансирования могут быть значимыми. Намного лучше, когда в условиях ограниченного числа вендоров все определяется рыночными методами, то есть, когда покупаются лучшие продукты и лучшие решения».

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В отношении стартапов Дмитрий Курашев добавил, что с точки зрения общих интересов нет задачи, чтобы их было много: «Российские решения должны заместить западные аналоги. Но чтобы сделать что-то сопоставимое, нужны немаленькие ресурсы. Стране нужны несколько крупных и сильных разработчиков. Я думаю, к этому все и придет. Для рынка лучше иметь меньше компаний, но чтобы они были действительно крупными».

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«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Whoosh и др. Выручка резидентов «Сколково» значительно увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу 2023 г. превысит 500 млрд руб. На III квартал 2023 г. число стартапов-резидентов «Сколково» составило 3786. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.