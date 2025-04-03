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Кваша Екатерина



03.04.2025 Центр стратегических разработок провел первое в России исследование рынка NGFW-решений для защиты от сетевых киберугроз 1
27.09.2024 Angara Security: к 2027 г. прогнозируется двукратный объем рынка безопасной разработки ПО 1
30.08.2024 Исследование ЦСР: объем российского рынка безопасной разработки ПО достиг 10 млрд рублей в 2023 году 1
30.08.2024 Объем российского рынка безопасной разработки ПО может достичь 60 млрд рублей в 2027 году 1
23.05.2024 К 2030 г. объем рынка СУБД и инструментов обработки данных вырастет в 3,5 раза 1
12.12.2023 «Сколково»: 70% российского рынка ИБ занимают отечественные вендоры 1
11.12.2023 «Открытая мобильная платформа» заявила о готовности к масштабному применению «Авроры» в странах СНГ 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Кваша Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1239 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 2
Ростелеком 9829 1
Сколково Киберкластер - Сколково КиберХаб 8 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 266 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 407 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 253 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 309 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 435 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 328 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 202 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 173 1
Beorg - Биорг 114 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 1
Рапид Био 101 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 389 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 927 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 600 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 96 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 145 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4866 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4265 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4582 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3085 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20071 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28338 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51777 3
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 280 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 405 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7567 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 324 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6295 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11349 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67690 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11578 1
SecOps - Security Operations - Операции безопасности 42 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12841 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1276 1
ГОСТ Р 56939 - Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения 65 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 789 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14021 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25728 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24459 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8703 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12310 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13926 1
EnergyTech - Energy technology - Цифровая энергетика - Энергетические технологии - Актуальные ИТ-задачи энергетики 17 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11766 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4598 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 491 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 844 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - РОМОС - Российская мобильная операционная система 53 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1660 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 115 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 919 1
Конопак Антон 2 2
Рахметов Руслан 56 1
Бирюков Игорь 10 1
Коробцов Юрий 1 1
Богомолов Роман 1 1
Курашев Дмитрий 54 1
Шварев Леонид 9 1
Волошин Александр 13 1
Зубков Антон 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 146895 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14200 2
Ближний Восток 2967 1
Турция - Турецкая республика 2394 1
Монголия 353 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1287 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1041 1
Беларусь - Белоруссия 5766 1
Армения - Республика 2306 1
Казахстан - Республика 5595 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14720 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51900 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8792 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2453 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48691 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 965 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 784 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 230 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1242 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5159 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1301 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18911 1
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 53 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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