К 2030 году рынок кибербезопасности может достичь почти 1 трлн рублей

Центр стратегических разработок провел исследование и подготовил прогноз развития рынка кибербезопасности в Российской Федерации до 2030 г. В прогнозе учтены результаты, достигнутые к концу 2024 г., а также перспективы до 2030 г. Об этом CNews сообщили представители ЦСР.

«Темпы роста ИБ-рынка остаются высокими (выше роста ИТ-рынка, который по разным оценкам составил 9,8–15% в 2024 гю). По нашим прогнозам, к 2030 г. рынок может достичь 968 млрд руб., при этом среднегодовой прирост составит 21%. Ожидаем, что при сохранении курса на технологический суверенитет доля продаж иностранных решений упадет до 4% от общего объема рынка к 2030 году. Рост будет обеспечен за счет внутреннего спроса и государственной политики технологического суверенитета», — сказала заместитель генерального директора ЦСР Екатерина Кваша.

Рынок ИБ в 2024 г. составил 314 млрд руб., обеспечив рост 26,3% по сравнению с 2023 г. Объем рынка СЗИ по итогам в 2024 г. составил 229,5 млрд руб. с приростом в 25,6%. Наибольший рост в абсолютных значениях к прошлому году показывают крупнейшие сегменты средств защиты сетей (доля 35,8%, прирост 25,9%) и конечных точек (доля 15,2%, прирост 24,3% соответственно).

В России быстро формируется рынок облачных ИБ-решений — суммарно объем продаж данных решений уже превысил 1% от общей емкости рынка ИБ. Объем рынка услуг по итогам 2024 года составил 84,5 млрд руб. с ростом в 28% относительно 2023 г. Отмечается существенное увеличение доли услуг аутсорсинга ИБ (MSSP/MDR) — на 11,2%.

На рынке заметно повышение интереса организаций к современным «краудсорсинговым» инструментам аудита безопасности (Bug-Bounty, формат «кибериспытаний» и т.п. — в совокупности это 3% от объема всех услуг по анализу защищенности), что свидетельствует о повышении зрелости рынка в части практической безопасности.

Около 4% рынка занимают молодые компании и стартапы. В десятке лидеров не осталось иностранных производителей, кроме Check Point, которая продолжает работать в России. Остальные 60% рынка принадлежат топ-10 игрокам. Среди них по-прежнему лидируют «Лаборатория Касперского» и Positive Technologies.

Основные причины развития рынка кибербезопасности — увеличение числа киберугроз и инцидентов информационной безопасности, что приводит к финансовым потерям и необходимости их устранения. Государственная политика, направленная на обеспечение национальной безопасности и достижение технологического суверенитета через импортозамещение, сохранение льгот для ИТ-отрасли, усиление требований регуляторов и ответственности компаний за утечки данных, рост сервисных (MSSP/MDR) предложений и рост применения технологий искусственного интеллекта, порождающий новые угрозы информационной безопасности, также способствуют росту.