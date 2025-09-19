РКЦ - QApp - КуАпп

QApp – российский разработчик комплексных программных решений по кибербезопасности на основе квантово-устойчивых алгоритмов шифрования. Продукты компании способны защитить ценные данные от кибератак с применением как классических, так и квантовых компьютеров и уже пилотируются в ограниченных периметрах российским бизнесом в различных отраслях. QApp — спин-офф Российского квантового центра и резидент Киберкластера Сколково. Сотрудники компании активно вовлечены в процесс разработки стандартов для постквантовой криптографии в РФ в рамках деятельности подгрупп Технического комитета 26 (ТК26).