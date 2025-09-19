РКЦ - QApp - КуАпп

Разделы

QApp – российский разработчик комплексных программных решений по кибербезопасности на основе квантово-устойчивых алгоритмов шифрования. Продукты компании способны защитить ценные данные от кибератак с применением как классических, так и квантовых компьютеров и уже пилотируются в ограниченных периметрах российским бизнесом в различных отраслях. QApp — спин-офф Российского квантового центра и резидент Киберкластера Сколково. Сотрудники компании активно вовлечены в процесс разработки стандартов для постквантовой криптографии в РФ в рамках деятельности подгрупп Технического комитета 26 (ТК26).

УПОМИНАНИЯ


19.09.2025 QApp и «С-Терра» создали первый в России квантово-устойчивый TLS-шлюз 1
15.10.2024 В России испытан «антивирус» для квантовых компьютеров 2
04.07.2024 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
19.06.2024 DION – самое безопасное ВКС-решение на отечественном рынке по версии CNews 1
27.05.2024 Positive Technologies, «Российский квантовый центр» и другие игроки отрасли назвали пять главных киберугроз квантовых технологий 1
26.03.2024 ИТ-кампус «Неймарк» и компания Angara Security провели опрос среди профильных студентов по теме информационной безопасности 1
22.11.2023 Блокчейн-платформа «Конфидент» включена в реестр российского ПО 1
14.11.2023 Постквантовый алгоритм электронной подписи «Шиповник» получил открытую реализацию 2
10.11.2023 QApp и «Ассоциация финтех» договорились о сотрудничестве в области квантово-устойчивой защиты информации и технологий конфиденциальных вычислений 1
10.11.2023 НСПК и QApp реализовали пилот по защите данных на основе постквантовых алгоритмов шифрования 1
16.10.2023 Резидент «Сколково» расширяет сотрудничество в сфере квантово-устойчивых решений для защиты данных 2
16.10.2023 ИТ-кампус «Неймарк» и компания QApp планируют сотрудничать по направлению квантово-устойчивых решений для защиты данных 1
28.09.2023 В России создана блокчейн-платформа с постквантовым шифрованием 1
14.07.2023 Россия в «квантовом мире»: прогресс несмотря на санкции 1
16.02.2023 В России впервые тестируют постквантовую защиту для видеоконференцсвязи 2
16.02.2023 В России создана первая система видеоконференцсвязи с постквантовым шифрованием 1
06.01.2023 В России создан постквантовый алгоритм шифрования для защиты переписки в мессенджерах 1
10.11.2022 Российская блокчейн-платформа «Мастерчейн» запустила пилотные проекты в области постквантовой криптографии 1
06.10.2022 Подтверждена совместимость отечественных процессоров «Эльбрус» и постквантового шифрования 1
17.06.2022 На отечественных процессорах Baikal продемонстрировали работу постквантовой криптографии 1
27.05.2022 Startup Village’22 собрал более 9,5 тысячи участников 1

РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 132 8
Сколково Киберкластер - Сколково КиберХаб 8 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 384 3
Неймарк ИТ-кампус 25 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 431 2
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 101 2
LG Electronics 3657 2
Ростелеком 10120 2
McKinsey & Company Int 257 2
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 199 2
Конфидент ЦЗИ 118 2
Web3 Tech - Веб3 Технологии - Веб3 Интегратор - Waves Enterprise 30 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 363 2
QRate - КуРэйт 32 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 316 1
Аэроскрипт НИЦ - Научно-исследовательский центр 20 1
Робоскан - RoboScan 1 1
Google LLC 12093 1
Т1 Сервионика - Servionica 264 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 362 1
LG Uplus - LG U+ 33 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1486 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 257 1
Т1 Иннотех 190 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 996 1
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 481 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3281 1
IBM - International Business Machines Corp 9508 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 229 1
ЦРТ Инновации 70 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 241 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 107 1
Vocord - Вокорд 183 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
Beorg - Биорг 119 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 176 1
GitHub 930 1
Росатом - Квант СП 6 1
Цельс - Медицинские скрининг системы 6 1
ГПБ - Газпромбанк 1145 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 976 2
РЖД - Российские железные дороги 1970 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 524 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1303 1
ЯКласс 68 1
НСПК - Национальная система платежных карт 878 1
Рапид Био 102 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2942 1
Почта России ПАО 2214 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 81 1
Лента - Сеть розничной торговли 2221 1
Гепатера - Hepatera 46 1
Газпром нефть 652 1
ПСБ - Промсвязьбанк 884 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1746 1
Газпром ПАО 1387 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 484 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 80 1
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 27 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3198 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1443 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 385 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4718 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 400 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2097 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12551 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3068 2
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 51 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3301 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5150 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 89 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 278 1
Минэкономразвития РФ - Департамент стратегического развития и инноваций 7 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 329 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 723 1
МИК - Московский инновационный кластер 152 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5112 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3278 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 894 1
Федеральное казначейство России 1844 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 54 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 192 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1411 17
PQC - Post Quantum Cryptography - Постквантовая криптография - Постквантовое шифрование 43 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30504 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70833 14
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12719 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22061 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55352 11
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4643 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16580 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3901 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8662 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8033 5
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 601 5
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 251 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21509 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1555 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4087 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21587 4
Стандартизация - Standardization 2207 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2358 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26659 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16541 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2510 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5126 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6038 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7164 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3491 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1023 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14412 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3199 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4351 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8448 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4802 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 418 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1781 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13242 2
Web 3.0 - Web3 - децентрализованный интернет 87 2
MR - Mixed Reality - Смешанная реальность 36 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12147 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13118 2
РКЦ - QApp PQLR SDK - библиотека постквантовых алгоритмов 7 7
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 128 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 970 3
Google Android 14495 2
РКЦ - QApp Qtunnel 3 2
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 228 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5675 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 319 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 200 1
Softline Digital - Софтлайн платформа 103 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 389 1
Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 32 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1313 1
РКЦ - QApp PQ VPN 1 1
Intel ISSE - Internet Streaming SIMD Extensions - SIMD - Single Instruction Multiple Data - принцип компьютерных вычислений, позволяющий обеспечить параллелизм на уровне данных 35 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4980 1
Технос-К - Сакура PRO 33 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 296 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 810 1
Naumen KMS - Naumen Knowledge Management System 16 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 101 1
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 103 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 239 1
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 55 1
Примо РПА - Primo RPA 42 1
FreePik 1294 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1299 1
Atlassian - Confluence 141 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 67 1
Лаб СП - Integration Gears 7 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1469 1
Angara Security - Angara Start 4 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 905 1
S-Terra CSP - VPN Gate - С‑Терра Шлюз - С‑Терра TLS-шлюз 24 1
Apple iMessage - Мессенджер 163 1
SAP PO - SAP Process Orchestration 7 1
МТС DataOps Platform 6 1
IVA GPT 14 1
Гугля Антон 13 13
Федоров Алексей 127 3
Путин Владимир 3302 3
Черепенников Валерий 13 3
Калганов Игорь 53 2
Калихов Артем 15 2
Бирюков Игорь 10 2
Синелобов Александр 7 2
Иванов Михаил 110 2
Кузякина Анна 28 2
Тихонов Рустам 6 1
Ким Александр 43 1
Щербинин Дмитрий 1 1
Протопопов Олег 1 1
Кузьмичев Игорь 11 1
Теплов Олег 31 1
Дроздов Игорь 45 1
Паршин Константин 63 1
Чурилов Олег 2 1
Сапрыкин Юрий 15 1
Царевская-Дякина Наталья 18 1
Хрипунов Алексей 8 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 47 1
Фомичев Дмитрий 25 1
Газизов Рафаил 1 1
Запечников Сергей 2 1
Кулагина Наталья 1 1
Григорьев Максим 50 1
Castryck Wouter - Кастрик Воутер 2 1
Бадриев Артём 1 1
Талапанова Юлия 1 1
Борисов Ярослав 1 1
Деверилин Павел 34 1
Толокнов Андрей 22 1
Голдовский Игорь 1 1
Шпак Василий 251 1
Панченко Иван 154 1
Мельникова Алиса 96 1
Глазков Александр 146 1
Шенберг Дмитрий 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 153303 20
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3299 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45038 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53008 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2047 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18266 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3121 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 599 1
Великобритания - Лондон 2397 1
Индия - Bharat 5611 1
Канада 4953 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17831 1
Германия - Федеративная Республика 12861 1
Япония 13439 1
Нидерланды 3590 1
Австрия - Австрийская Республика 1326 1
Испания - Королевство 3747 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4050 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13483 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 747 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 321 1
Россия - СФО - Новосибирск 4554 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1310 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53989 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31149 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50349 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6192 5
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 544 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19872 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5380 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17093 3
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 118 3
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 934 3
Национальный проект - Наука и университеты 46 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9769 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3243 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 984 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2550 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3629 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2637 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6717 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2036 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2870 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 985 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 595 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 123 1
HRM - HR брендинг 108 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1148 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25431 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6136 1
Энергетика - Energy - Energetically 5397 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1648 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14695 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4175 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2965 1
Физика - Physics - область естествознания 2783 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2140 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3554 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2552 1
Информатика - computer science - informatique 1121 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 752 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1561 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1597 1
Известия ИД 686 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3669 3
Gartner - Гартнер 3592 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8307 1
CNews Инновация года - награда 129 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 422 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1054 2
НИЯУ МИФИ - ИИКС - Институт интеллектуальных кибернетических систем 16 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 84 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 52 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 405 1
ТГУ - Томский государственный университет 203 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 237 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 196 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 134 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 84 1
МФТИ - ЛИКС - Лаборатория искусственных квантовых систем 6 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 606 2
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 155 1
CNews FORUM Кейсы 279 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1175 1
CNews AWARDS - награда 534 1
