В России создана блокчейн-платформа с постквантовым шифрованием

Состоялось публичное подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между компаниями QApp и Web3 Tech в сфере технологической кооперации на рынке информационной безопасности России.

Интеграционный проект по апробации цифровых продуктов на основе постквантового шифрования отечественного вендора QApp в новой блокчейн-платформе «Конфидент» от Web3 Tech успешно завершен и готов к пилотированию в ограниченных периметрах информационных систем.

Вендоры уже активно работают по направлению практической реализации квантово-устойчивой защиты для полностью российской блокчейн-платформы от Web3 Tech. В рамках реализованного пилотного проекта была проведена пробная интеграция библиотеки PQLR, состоящей из постквантовых алгоритмов отечественной реализации. Из разработанной QApp библиотеки в экспериментальной сборке блокчейн-платформы «Конфидент» были использованы постквантовые алгоритмы для: генерирования ключевых пар; хеширования; электронной подписи и ее проверки.

Настоящий проект доказывает совместимость современных блокчейн-решений с постквантовыми алгоритмами и простоту их интеграции.

Компании готовятся к расширению периметра пилотирования и уже ведут активный диалог с представителями профильных государственных и коммерческих клиентов.

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«С каждым годом мы все ближе к риску реализации эффективных квантовых угроз. Мощность квантовых компьютеров во всем мире растет. Своей миссией QApp видит защиту данных государства и бизнеса от квантовой угрозы. Данный проект направлен на разработку и пилотирование квантово-устойчивых и доверенных решений распределенных реестров вместе с ведущими технологическими партнерами РФ», – сказал Антон Гугля, генеральный директор QApp.

«Как компания, тесно сотрудничающая с крупным бизнесом и государством и использующая криптографию в каждом проекте, мы не можем игнорировать угрозу применения современных квантовых компьютеров против инфраструктуры наших заказчиков. С помощью технологий Qapp мы значительно усиливаем блокчейн-платформу «Конфидент» постквантовыми криптографическими алгоритами и приступаем к пилотированию решения в реальном окружении», – сказал Артем Калихов, генеральный директор Web3 Tech.