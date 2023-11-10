QApp и «Ассоциация финтех» договорились о сотрудничестве в области квантово-устойчивой защиты информации и технологий конфиденциальных вычислений

В рамках сотрудничества «Ассоциации финтех» (АФТ) и QApp создана рабочая группа, которая будет заниматься вопросами применения этих технологий на финансовом рынке.

Одними из важнейших вопросов на финансовом рынке на данный момент являются защита данных и обеспечение конфиденциального обмена данными для обучения искусственного интеллекта, построения моделей скоринга и антифрода. Технологии квантово-устойчивой защиты информации (в частности, постквантовое шифрование) и конфиденциальные вычисления могут помочь участникам рынка решить эти вопросы.

«Ведущие исследовательские компании уже несколько лет отмечают в качестве ключевого стратегического тренда конфиденциальные вычисления. И сейчас самое время обратить внимание на эту технологию с точки зрения ее применения на российском финтех-рынке. Участники отрасли также обращают внимание на проблему защиты данных от квантовой угрозы. Созданная в рамках сотрудничества АФТ с QApp и ключевыми участниками рынка рабочая группа по конфиденциальным вычислениям и квантово-устойчивой защите информации поможет в значительной мере ускорить внедрение этих технологий на финансовом рынке и сделать работу с данными безопаснее», – сказал генеральный директор АФТ Максим Григорьев.

«Синергия экспертизы специалистов QApp и представителей ведущих финансовых институтов России через деятельность рабочих групп АФТ способны вывести результаты прикладных исследований и инженерных проектов по постквантовым алгоритмам на новый уровень. Внимание АФТ к квантовой угрозе, процессу стандартизации постквантовых алгоритмов и пилотированию в ограниченном периметре новых квантово-устойчивых решений кибербезопасности подчеркивает актуальность данной темы и поможет финансовой отрасли России одной из первых качественно подготовиться к новым вызовам в защите данных», – отметил генеральный директор QApp Антон Гугля.

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АФТ учреждена в конце 2016 г. по инициативе Банка России и ключевых участников финансового рынка как межотраслевая площадка для взаимодействия банков, страховых и ИТ-компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, телеком-операторов, финтехов и регулятора.

Компания QApp (ООО «Куапп») занимается прикладными исследованиями, разрабатывает и пилотирует программные решения и активно участвует в процессе разработки государственных стандартов по новым квантово-устойчивым (постквантовым) алгоритмам. Является резидентом «Киберхаба» «Сколково».