QApp и «С-Терра» создали первый в России квантово-устойчивый TLS-шлюз

Компании QApp и «С-Терра» завершили совместный проект по разработке первого отечественного квантово-устойчивого TLS-шлюза — решения, способного защитить сетевой трафик государства и бизнеса от атак с применением как классических, так и квантовых компьютеров. Об этом CNews сообщили представители «Российского квантового центра».

Новое решение для кибербезопасности

Разработанный продукт представляет собой интеграцию программных решений PQС GATE и PQС SDK разработки QApp в программно-аппаратный комплекс TLS-Шлюз компании «С-Терра». Решение предоставляет защиту веб-порталов и корпоративных приложений, основанную на криптографических алгоритмах нового поколения, устойчивых к атакам с применением как традиционных, так и квантовых компьютеров.

«С каждым годом мы все ближе к риску реализации эффективных квантовых атак. Данный проект демонстрирует готовность российских технологических компаний к вызовам ближайшего будущего», — отметил генеральный директор компании QApp Антон Гугля.

Техническая архитектура решения

Квантово-устойчивый TLS-шлюз включает в себя три ключевых компонента:

TLS-Шлюзпрограммно-аппаратный комплекс, предназначенный для защиты доступа к ресурсам корпоративной сети. Обеспечивающий организацию соединения на базе протокола TLS и защиту сетей любого масштаба.

– PQС GATE — клиент-серверное ПО для создания зашифрованных TCP-туннелей с применением постквантовой криптографии.

– PQС SDK — библиотека постквантовых алгоритмов отечественной реализации и инструменты, упрощающие их интеграцию в конечные решения бизнес-клиентов.

Решение позволяет организовать квантово-устойчивый TLS-туннель — соединение, использующее версию TLS с постквантовыми алгоритмами.

Испытания и внедрение

В рамках проекта были проведены комплексные испытания интегрированного решения в ограниченном периметре информационных систем. Функциональная приемка подтвердила соответствие продукта всем заявленным требованиям информационной безопасности.

«Интеграция постквантовых алгоритмов в наш TLS-шлюз значительно повышает уровень защиты корпоративных данных наших клиентов от будущих квантовых угроз», — сказал генеральный директор компании «С-Терра СиЭсПи» Михаил Иванов.

Перспективы развития

Успешные испытания пилотного проекта открывают дорогу для массового внедрения протестированной технологии. Как только будут утверждены необходимые государственные стандарты, такие защищенные шлюзы смогут повсеместно использоваться для защиты интернет-банкинга, государственных порталов и корпоративных сетей. Компании QApp и «С-Терра» планируют и дальше развивать сотрудничество в этом направлении.

