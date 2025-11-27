Выручка ИT-стартапов «Сколково» превысила 480 млрд рублей, составив порядка 15% российского рынка информационных технологий

Выручка ИT-стартапов «Сколково» превысила 480 млрд рублей, составив порядка 15% российского рынка информационных технологий. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

В экосистеме развивается примерно 5,4 тыс. компаний-стартапов. Компании-участники «Сколково» занимают достаточно большой объем рынка, их выручка по итогам прошлого года составила свыше 700 млрд руб., а количество созданных резидентами рабочих мест превышает 110 тыс. В том числе выручка стартапов-резидентов Центра цифровых технологий составила 480 млрд руб. Учитывая, что объем ИT-рынка России оценивается в 3,3 трлн руб., стартапы «Сколково» занимают на нем 15%.

«Новый фокус Сколково — это формирование корпоративного заказа крупных индустриальных партнеров, в том числе со стороны лидеров российской экономики, на продукты и решения стартапов – участников проекта "Сколково"», — сказал заместитель главного управляющего директора, директор Центра развития цифровых технологий Фонда «Сколково» Александр Фетисов.

В числе приоритетов Центра развития цифровых технологий – искусственный интеллект. Второе приоритетное направление – импортозамещение и разработка национальных решений. Спикер также отдельно выделил кибербезопасность (инновационные решения в сфере информационной безопасности), а также новые технологии производственного и сервисного применения (ПО для управления жизненным циклом предприятия, продукции, моделирования и проектирования).

Технологии ИИ развивают в своих продуктах порядка 700 компаний «Сколково». Из них 300 проектов сфокусированы исключительно на ИИ. В Сколково создан «Скай» – Центр безопасности и внедрения ИИ.

«В новой парадигме развития Центра цифровых технологий мы начинаем придерживаться индивидуальных подходов в поддержке стартапов. Мы проводим акселерационные программы, помогаем развивать продукты и технологии под нужды рынка и поддерживаем b2b-продажи резидентов», — сказал Фетисов.

В качестве примеров он привел пять компаний, которые имеют перспективы кратного роста в экосистеме «Сколково». Компания Qapp (КуАпп) разрабатывает криптографические алгоритмы постквантовой криптографии и ПО защиты данных. Компания представила кандидата на первый отечественный ГОСТ, собственную разработку – постквантовый алгоритм «Гиперикум». Решения на основе постквантовой криптографии могут встраиваться в конечные цифровые продукты, требующие криптографии — от браузеров до систем ЭДО и блокчейна.

«Это пример яркого технологического стартапа, который фокусируется на создании новых национальных технологий», — сказал директор Центра цифровых технологий Фонда «Сколково». Успешные пилоты реализованы со Сбербанком, Мосбиржей, Газпромбанком и др.

Компания «Маинд Крафт» — российский вендор корпоративных решений на базе искусственного интеллекта, первая в России единая платформа enterprise-уровня для создания и управления решений на базе автономных ИИ-агентов и запуска мультиагентных систем.

Главная идея компании Phishman – люди важнее. Зачастую, компании выстраивают многоуровневую и, казалось бы, безупречную киберзащиту периметра, но забывают о самом уязвимом звене – сотрудниках. Именно с них начинается подавляющее большинство кибератак.

За пять лет резидентства в «Сколково» – команда Phishman создала качественное технологическое решение, которым пользуются более полумиллиона пользователей в России и странах СНГ. Оно помогает защищать бизнес от киберугроз и повышать киберосознанность общества в целом.

РТСИМ – платформа быстрого создания цифровых двойников для промышленности и образования. Сейчас РТСИМ – лидер по цифровизации инженерного образования в России. Более 120 вузов и ссузов используют платформу RTsim для изучения технологических процессов. Также цифровые двойники компании работают в промышленности – они позволяют в динамике моделировать переходные процессы в нефтегазовой, химической, металлургической и энергетической отрасли.

Клиенты РТСИМ – ведущие компании нефтегазовой и химической промышленности России, а также компании из регионов Ближнего Востока, Африки и ЮВА. Компания стремится стать единорогом на мировом рынке объемом $25 млрд.

Еще одна компания – «Автономика» – создает автономных роботов-уборщиков на электрической тяге. Решения резидента (умные боксы для роботов, умные МАФы как элемент городской V2X инфраструктуры и прочее) используются в экосистемах «умного города». Партнеры резидента – Московский Политех и Московский инновационный кластер