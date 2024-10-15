Разделы

ПО Софт Безопасность Импортонезависимость
|

В России испытан «антивирус» для квантовых компьютеров

В России протестировали передачу больших объемов данных с защитой от угроз, связанных с кибератаками квантовых компьютеров, которые появятся в будущем. Программный продукт, обеспечивший безопасность, уже готов к серийному применению.

Успешные испытания

В России впервые в реальных условиях испытали программный продукт на основе постквантовых алгоритмов шифрования для защиты передачи больших объемов данных от угроз, связанных с кибератаками при помощи будущих квантовых компьютеров, пишут «Известия».

Разработчик ПО — компания QApp. Тестовый канал был построен на инфраструктуре лаборатории инноваций группы «Московская биржа».

«Защищенный канал соединил две удаленные площадки: одну — в Москве, а другую — в Новосибирске. В ходе тестирования резервные пакеты данных поочередно передавали через традиционный криптографический туннель и через туннель, защищенный новыми алгоритмами. При этом производились замеры времени передачи и контроль целостности файлов. Результаты проверки подтвердили, что все пакеты были переправлены без ошибок контроля целостности», — рассказал генеральный директор и сооснователь QApp Антон Гугля.

kvant700.jpg

DC Studio на Freepik
Защищаться от угроз, на которые будут способны квантовые компьютеры, нужно уже сейчас

Испытание должно было подтвердить, что технология достигла уровня, когда организация-пользователь может самостоятельно реализовать интеграцию программного решения в свои процессы и его запуск без значительных доработок, которые требовались ранее.

Пилотный этап проекта, по словам разработчика, можно считать завершенным успешно. После принятия новых государственных стандартов можно приступать к следующему этапу — серийному применению.

Почему защита нужна сейчас

Квантовый компьютер — это вычислительная машина, в которой используются явления квантовой суперпозиции и квантовой запутанности для передачи и обработки данных. Устройства, относящиеся к данному типу, в отличие от классических компьютеров, которые построены на двоичных узлах, оперируют не битами, а квантовыми битами (кубитами), с увеличением числа которых количество обрабатываемых одновременно значений увеличивается в геометрической прогрессии.

«Закодированные сообщения можно взломать путем перебора данных. С этой задачей справятся и обычные суперкомпьютеры, но квантовые вычислители сделают это существенно быстрее. Для решения проблемы как раз и разрабатываются криптографические постквантовые алгоритмы, которые устойчивы к кибератакам с помощью таких устройств», — объяснил изданию заведующий кафедрой информационной безопасности Сибирского федерального университета Виталий Вайнштейн.

Когда появятся квантовые компьютеры, пока не известно. Но квантовая угроза может может осуществляться по формуле «сохранение — сейчас, а взлом — потом». Суть ее в том, что информация может быть похищена злоумышленниками в текущий момент, а расшифрована — спустя какое-то время, пояснил Гугль. Предложенное QApp решение гарантирует защиту на этом уровне угроз.

Постквантовые алгоритмы

Постквантовые алгоритмы защиты активно разрабатывают во всем мире. В апреле 2022 г. LG+ первой в мире объявила о запуске новой b2b-услуги – квантово-защищенной выделенной линии связи. Линия связи соединила телекоммуникационную компанию с крупным бизнесом и госсектором.

Владимир Залеский, управляющий партнер FIS: Low-code должен быть настоящим лоу-кодом
Маркет

В январе 2023 г. Cnews писал о том, что российские ученые Национального исследовательского ядерного университета «Московский инженерно-физический институт» разработали способ защиты чатов в мессенджерах – с помощью постквантовых алгоритмов для шифрования. А в феврале 2023 г. Антон Гугля рассказал CNews о тестировании системы видеоконференцсвязи (ВКС) Dion компании «Т1» с квантово-устойчивым VPN, разработанным QApp.

Весной 2024 г. стало известно, что Apple реализовала дополнительную защиту для системы обмена сообщениями iMessage, добавив протокол постквантового шифрования.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Контроль на 360˚: как DLP должна встраиваться в работу компании

Российским Android-разработчикам больше не нужно покупать тонны смартфонов. Создан сервис для заочного тестирования

Топ-10 сфер, в которых применяется генеративный ИИ

«Ростелеком»: в России могут отключить Gmail, Google Maps и Google Play

Будущее в стиле киберпанк: ИИ стал базой технологических трендов

«Аквариус» планирует поставки «железа» во Вьетнам, ЮАР и Нигерию

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор Digma Pro 27" Art M: стильный 5К-монитор для графики и дизайна

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

10 приложений, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: