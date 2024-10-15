В России испытан «антивирус» для квантовых компьютеров

В России протестировали передачу больших объемов данных с защитой от угроз, связанных с кибератаками квантовых компьютеров, которые появятся в будущем. Программный продукт, обеспечивший безопасность, уже готов к серийному применению.



Успешные испытания

В России впервые в реальных условиях испытали программный продукт на основе постквантовых алгоритмов шифрования для защиты передачи больших объемов данных от угроз, связанных с кибератаками при помощи будущих квантовых компьютеров, пишут «Известия».

Разработчик ПО — компания QApp. Тестовый канал был построен на инфраструктуре лаборатории инноваций группы «Московская биржа».

«Защищенный канал соединил две удаленные площадки: одну — в Москве, а другую — в Новосибирске. В ходе тестирования резервные пакеты данных поочередно передавали через традиционный криптографический туннель и через туннель, защищенный новыми алгоритмами. При этом производились замеры времени передачи и контроль целостности файлов. Результаты проверки подтвердили, что все пакеты были переправлены без ошибок контроля целостности», — рассказал генеральный директор и сооснователь QApp Антон Гугля.

Испытание должно было подтвердить, что технология достигла уровня, когда организация-пользователь может самостоятельно реализовать интеграцию программного решения в свои процессы и его запуск без значительных доработок, которые требовались ранее.

Пилотный этап проекта, по словам разработчика, можно считать завершенным успешно. После принятия новых государственных стандартов можно приступать к следующему этапу — серийному применению.

Почему защита нужна сейчас

Квантовый компьютер — это вычислительная машина, в которой используются явления квантовой суперпозиции и квантовой запутанности для передачи и обработки данных. Устройства, относящиеся к данному типу, в отличие от классических компьютеров, которые построены на двоичных узлах, оперируют не битами, а квантовыми битами (кубитами), с увеличением числа которых количество обрабатываемых одновременно значений увеличивается в геометрической прогрессии.

«Закодированные сообщения можно взломать путем перебора данных. С этой задачей справятся и обычные суперкомпьютеры, но квантовые вычислители сделают это существенно быстрее. Для решения проблемы как раз и разрабатываются криптографические постквантовые алгоритмы, которые устойчивы к кибератакам с помощью таких устройств», — объяснил изданию заведующий кафедрой информационной безопасности Сибирского федерального университета Виталий Вайнштейн.

Когда появятся квантовые компьютеры, пока не известно. Но квантовая угроза может может осуществляться по формуле «сохранение — сейчас, а взлом — потом». Суть ее в том, что информация может быть похищена злоумышленниками в текущий момент, а расшифрована — спустя какое-то время, пояснил Гугль. Предложенное QApp решение гарантирует защиту на этом уровне угроз.

Постквантовые алгоритмы

Постквантовые алгоритмы защиты активно разрабатывают во всем мире. В апреле 2022 г. LG+ первой в мире объявила о запуске новой b2b-услуги – квантово-защищенной выделенной линии связи. Линия связи соединила телекоммуникационную компанию с крупным бизнесом и госсектором.

В январе 2023 г. Cnews писал о том, что российские ученые Национального исследовательского ядерного университета «Московский инженерно-физический институт» разработали способ защиты чатов в мессенджерах – с помощью постквантовых алгоритмов для шифрования. А в феврале 2023 г. Антон Гугля рассказал CNews о тестировании системы видеоконференцсвязи (ВКС) Dion компании «Т1» с квантово-устойчивым VPN, разработанным QApp.

Весной 2024 г. стало известно, что Apple реализовала дополнительную защиту для системы обмена сообщениями iMessage, добавив протокол постквантового шифрования.