Получите все материалы CNews по ключевому слову
Финансовый сектор Банковская тайна
УПОМИНАНИЯ
Финансовый сектор и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12490 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381651, в очереди разбора - 736198.
Создано именных указателей - 182111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.