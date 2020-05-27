Makves выпустила новую версию системы аудита и управления информационными активами Makves DCAP

Российская компания-разработчик Makves выпустила новую версию системы аудита и управления информационными активами Makves DCAP. В рамках продуктового релиза расширена функциональность системы, увеличена ее производительность, улучшен пользовательский интерфейс.

Makves DCAP как решение класса Data-Centric Audit and Protection решает две главные задачи: выявляет и прекращает завышение прав доступа к конфиденциальным документам; определяет владельцев файлов и сохраняет конфиденциальность данных внутри корпоративной сети.

Эффективность работы DCAP-системы во многом определяет набор словарей, к которым обращается система при анализе данных (при поиске и выявлении конфиденциальной информации в пределах корпоративной сети). В новой версии Makves DCAP к уже существующим стандартам (152-ФЗ, GDPR, PII и пр.) добавлены «Банковская тайна» и «Медицинская тайна».

Изменения, включенные в новый релиз, помогут повысить продуктивность работы оператора системы. Многоуровневая система поиска, упрощенная навигация между объектами и предустановленные фильтры сэкономят время при поиске и анализе больших массивов данных.

В новом релизе появилась дополнительная точка контроля активности сотрудников в сети — детектор аномалий на основе поведенческого анализа пользователей.

Одним из преимуществ новой версии стала возможность вычисления «Эффективного владельца файла». Благодаря этой функции администраторы системы смогут выявлять «ненужные» права доступа к конфиденциальным документам.

На сегодняшний день Makves DCAP — одно из немногих решений DCAP-класса, представленное на российском рынке. Система Makves DCAP является программным обеспечением российской разработки и стала первой DCAP-системой, включенной в Реестр Минкомсвязи.