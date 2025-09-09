Разделы

ИКС Гарда ГК Makves DCAP Makves Data-Centric Audit and Protection


Makves — российская компания-разработчик программного обеспечения для аудита и мониторинга информационных ресурсов предприятия. Makves DCAP — решение класса DCAP на российском рынке, которое включено в Реестр Минкомсвязи отечественного программного обеспечения

 

УПОМИНАНИЯ


09.09.2025 Makves выпустила новую версию решения для аудита ИТ и защиты данных DCAP 1
22.08.2024 Makves DCAP 4.5 помогает обнаружить сложные угрозы 1
10.07.2024 Makves DCAP улучшает контроль доступа: новые возможности ролевой модели 1
25.03.2024 DCAP-система Makves совместима с ОС Astra Linux 1.7 1
04.03.2024 Makves DCAP автоматизирует контроль доступа к информационным ресурсам в ГК «Гранель» 1
29.02.2024 Makves и «Ред Софт» помогут заказчикам усилить защиту неструктурированных данных 1
01.02.2024 Makves увеличил производительность системы защиты неструктурированных данных 1
23.01.2024 «Гарда» и «К2 Кибербезопасность» защитят данные российских компаний 1
18.12.2023 Makves DCAP сертифицирована ФСТЭК России 1
31.10.2023 Система Makves DCAP сертифицирована в Белоруссии 1
05.09.2023 Makves и TenIT заключили контракт на продвижение Makves DCAP в Белоруссии 1
31.08.2023 Makves выпустила новую версию DCAP 1
16.05.2023 Makves импортозаместила зарубежную DCAP-систему в страховой компании «Согласие» 1
18.11.2022 Компания Makves стала резидентом «Сколково» 1
12.10.2022 Softline и Makves заключили партнерское соглашение 1
27.06.2022 Компания Merlion и российский разработчик Makves объявили о партнерстве 1
27.05.2020 Makves выпустила новую версию системы аудита и управления информационными активами Makves DCAP 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Гарда ГК - Makves - Маквес Групп 19 15
Softline - Софтлайн 3111 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 873 1
NetWrix - Нетрикс 15 1
NetApp - Network Appliance 644 1
TenIT - Тэнит 2 1
Ред Софт - Red Soft 892 1
K2 - К2РУ - SourceCode 119 1
К2Тех - К2 Кибербезопасность 30 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2253 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 225 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 247 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 258 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 133 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 327 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 150 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 260 1
Согласие СК - Согласие-Вита 40 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12505 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4653 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3195 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 119 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4709 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 717 4
Кибербезопасность - DCAP - Data-Centric Audit and Protection - Системы аудита и защита файловой системы и неструктурированных данных 131 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30354 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70542 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21914 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31259 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4317 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25477 2
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 976 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8417 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11071 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2358 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7296 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 919 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26561 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4559 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1233 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2492 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12044 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16527 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12693 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16392 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4784 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55094 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 847 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10864 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5194 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 417 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9880 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11903 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 254 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3367 1
Wiki - Вики - режим Википедии 247 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3645 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 443 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2158 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4429 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 412 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2018 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6503 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12121 1
ИКС - Гарда Маскирование 21 2
ИКС - Гарда DBF - Гарда БД 46 2
ИКС - Гарда Предприятие - DLP-система 31 2
Linux OS 10617 2
NetApp E-Series СХД 85 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 505 1
ИКС - Гарда Аналитика 6 1
ИКС - Гарда anti-DDoS 7 1
ИКС - Гарда TI - Гарда Threat Intelligence 11 1
ИКС - Гарда DPI - Гарда Deep Packet Inspection 2 1
ИКС - Гарда NDR - Гарда Network Detection and Response 11 1
ИКС - Гарда Deception - Гарда Лабиринт 11 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 293 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1168 1
Microsoft Azure Information Protection 7 1
Atlassian - Confluence 140 1
Autodesk AutoCAD DXF 44 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 387 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1448 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 590 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 319 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 277 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 319 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 314 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 176 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 304 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 254 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 231 1
Петушков Дмитрий 5 5
Подкопаев Роман 6 2
Виноградов Дмитрий 74 1
Степанюк Михаил 72 1
Филатов Юрий 1 1
Кузнецов Павел 37 1
Заикин Андрей 33 1
Луковцев Александр 2 1
Моисеев Андрей 11 1
Трубочев Алексей 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 152858 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44936 2
Беларусь - Белоруссия 5941 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2369 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14358 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3290 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4181 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2864 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18212 1
Россия - СФО - Новосибирск 4545 1
Великобритания - Лондон 2397 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3175 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53847 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9690 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6687 5
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 256 3
Аудит - аудиторский услуги 2949 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2481 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50234 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2821 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3642 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14624 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5707 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25364 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3139 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2877 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6123 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 542 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11510 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 819 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 224 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8399 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4340 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31038 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1035 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2664 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1543 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7181 1
Финансовый сектор - Банковская тайна 15 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
