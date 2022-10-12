Softline и Makves заключили партнерское соглашение

Softline заключила партнерское соглашение с компанией Makves — российским разработчиком программного обеспечения для аудита и мониторинга информационных ресурсов предприятия, сообщили CNews представители Softline. Продукты класса DCAP (Data-Centric Audit and Protection) набирают все большую популярность в России. Система аудита и управления информационными активам Makves DCAP дополнит продуктовый портфель Softline — поставщика решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. В рамках сотрудничества с Makves компания Softline будет помогать своим клиентам в организации надежной системы информационной безопасности с помощью комплексных решений своего партнера.

Сегодня бизнес переживает стремительный рост объемов неструктурированных данных — информации, которую генерируют сотрудники организаций и сохраняют на локальных компьютерах, почтовых серверах и сетевых хранилищах. Такая информация часто связана с конфиденциальными документами, которые могут оказаться в открытом доступе. Избыточные права доступа к данным приводят к рискам возникновения инцидентов информационной безопасности, связанных с мошенничеством, утечкой или потерей данных. Makves DCAP помогает определить проблемы хранения и доступа к информационным активам, обеспечить защиту корпоративных ресурсов и привести их в соответствие с действующими политиками безопасности, отраслевыми стандартами и государственными регуляторами.

«Востребованность продуктов класса DCAP набирает обороты. Рынок начинает понимать значимость систем, ориентированных на защиту данных. Мы рады объявить о начале сотрудничества с компанией Softline, которая обладает необходимым опытом и уровнем экспертизы для внедрения DCAP-систем. Уверены, что наш продукт станет актуальным решением для заказчиков нашего нового партнера», — комментирует Дмитрий Петушков, директор по развитию компании Makves.

«Партнерство с компанией Makves открывает нам новые возможности для решения разнообразных задач наших клиентов, связанных с защитой данных и управлением рисками, сопряженных с хранением и доступом к информационным ресурсам. С помощью продуктов партнера наши заказчики смогут снизить репутационные риски и соответствовать требованиям регуляторов. Важно и то, что решения Makves требуют минимальных ресурсов для развертывания и запуска и легко интегрируется с корпоративными программами и сервисами», — отметил Юрий Филатов, руководитель направления развития бизнеса новых решений департамента информационной безопасности в компании Softline.

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Компания Softline — глобальный поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Лондоне.

Makves — российская компания-разработчик программного обеспечения для аудита и мониторинга информационных ресурсов предприятия. Участник АРПП «Отечественный софт». Программные продукты Makves включены в реестр российского программного обеспечения Минцифры. Система Makves стала первым продуктом класса DCAP, включенным в реестр отечественного ПО.