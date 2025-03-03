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ИКС Гарда ГК Makves Маквес Групп

ИКС - Гарда ГК - Makves - Маквес Групп

Makves (входит в группу компаний «Гарда») — российская компания-разработчик программного обеспечения для аудита и мониторинга информационных ресурсов предприятия, защиты файловых систем и неструктурированных данных. Makves DCAP — решение класса DCAP на российском рынке, которое включено в Реестр Минкомсвязи отечественного программного обеспечения


03.03.2025 До 40% данных в российских компаниях являются цифровым мусором 1
22.08.2024 Makves DCAP 4.5 помогает обнаружить сложные угрозы 1
10.07.2024 Makves DCAP улучшает контроль доступа: новые возможности ролевой модели 1
25.03.2024 DCAP-система Makves совместима с ОС Astra Linux 1.7 1
04.03.2024 Makves DCAP автоматизирует контроль доступа к информационным ресурсам в ГК «Гранель» 1
29.02.2024 Makves и «Ред Софт» помогут заказчикам усилить защиту неструктурированных данных 1
01.02.2024 Makves увеличил производительность системы защиты неструктурированных данных 1
18.12.2023 Makves DCAP сертифицирована ФСТЭК России 1
31.10.2023 Система Makves DCAP сертифицирована в Белоруссии 1
05.09.2023 Makves и TenIT заключили контракт на продвижение Makves DCAP в Белоруссии 1
31.08.2023 Makves выпустила новую версию DCAP 1
08.08.2023 «Гарда Технологии», «Техаргос», Weblock, Makves и «Бастион» объединяются в холдинг «Гарда» 1
16.05.2023 Makves импортозаместила зарубежную DCAP-систему в страховой компании «Согласие» 1
18.11.2022 Компания Makves стала резидентом «Сколково» 1
12.10.2022 Softline и Makves заключили партнерское соглашение 1
27.06.2022 Компания Merlion и российский разработчик Makves объявили о партнерстве 1
23.05.2022 iTprotect: Сейчас мы все видим последствия недооценивания роли кибербезопасности в России 1
27.05.2020 Makves выпустила новую версию системы аудита и управления информационными активами Makves DCAP 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 133 2
NetWrix - Нетрикс 15 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4926 1
IBM - International Business Machines Corp 9450 1
Код Безопасности 626 1
Softline - Софтлайн 2858 1
Merlion - Мерлион 814 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1215 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 416 1
Cisco Systems 5126 1
Т1 Сервионика - Servionica 258 1
Fortinet 392 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 143 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 1
Xello - Кселло 21 1
Palo Alto Networks 148 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 319 1
Secret Technologies - Сикрет Технолоджис 15 1
InfoWatch - Инфовотч 1024 1
MSoft - МСофт 15 1
Phishman - Фишман 14 1
АйТи Бастион - IT Bastion 103 1
Qualys 63 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 56 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 70 1
CyberPeak - СайберПик 13 1
ИКС - Гарда ГК - Weblock - Веблок 2 1
ИКС 321 1
ИКС - Гарда ГК - ТехАргос 5 1
TenIT - Тэнит 2 1
NetApp - Network Appliance 639 1
Ред Софт - Red Soft 730 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1934 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 214 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 249 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 126 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 311 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 148 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 235 1
Согласие СК - Согласие-Вита 40 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11764 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4183 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3067 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 108 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 674 4
Кибербезопасность - DCAP - Data-Centric Audit and Protection - Системы аудита и защита файловой системы и неструктурированных данных 111 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66923 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27908 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19714 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29938 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3875 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3138 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6760 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51147 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 895 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24321 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6217 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4526 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4909 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11147 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11695 2
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 326 2
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 899 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10177 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7704 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2169 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25561 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16213 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2192 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 656 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7453 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12644 1
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8105 1
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Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 587 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12123 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13830 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7482 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4115 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21340 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2245 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 547 1
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Website URL - Uniform Resource Locator 884 1
ИКС - Гарда ГК - Makves DCAP - Makves Data-Centric Audit and Protection 16 15
Linux OS 10040 2
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 118 1
Microsoft Exchange 1744 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4528 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 300 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 470 1
ИКС - Гарда Аналитика 6 1
ИКС - Гарда anti-DDoS 5 1
NetApp E-Series СХД 84 1
ИКС - Гарда Маскирование 19 1
ИКС - Гарда TI - Гарда Threat Intelligence 8 1
ИКС - Гарда DBF - Гарда БД 44 1
ИКС - Гарда Предприятие - DLP-система 28 1
ИКС - Гарда DPI - Гарда Deep Packet Inspection 2 1
ИКС - Гарда NDR - Гарда Network Detection and Response 8 1
ИКС - Гарда Deception - Гарда Лабиринт 9 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 244 1
Microsoft Azure Information Protection 7 1
Atlassian - Confluence 115 1
Autodesk AutoCAD DXF 37 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 959 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 350 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1337 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 535 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 272 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 265 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 244 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 310 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 300 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 157 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 284 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 251 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 201 1
Петушков Дмитрий 5 5
Подкопаев Роман 6 3
Виноградов Дмитрий 74 1
Степанюк Михаил 68 1
Филатов Юрий 1 1
Горюнов Андрей 1 1
Ковалевский Александр 3 1
Гольдин Евгений 4 1
Гуганов Евгений 1 1
Симачев Максим 4 1
Самохвалов Александр 2 1
Хайретдинов Рустэм 83 1
Головлев Максим 10 1
Луковцев Александр 2 1
Моисеев Андрей 11 1
Трубочев Алексей 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 145709 15
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Беларусь - Белоруссия 5727 2
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2260 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14158 1
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Россия - УФО - Екатеринбург 3977 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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