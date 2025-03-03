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ИКС Гарда ГК Makves Маквес Групп
Makves (входит в группу компаний «Гарда») — российская компания-разработчик программного обеспечения для аудита и мониторинга информационных ресурсов предприятия, защиты файловых систем и неструктурированных данных. Makves DCAP — решение класса DCAP на российском рынке, которое включено в Реестр Минкомсвязи отечественного программного обеспечения.
ИКС и организации, системы, технологии, персоны:
|Петушков Дмитрий 5 5
|Подкопаев Роман 6 3
|Виноградов Дмитрий 74 1
|Степанюк Михаил 68 1
|Филатов Юрий 1 1
|Горюнов Андрей 1 1
|Ковалевский Александр 3 1
|Гольдин Евгений 4 1
|Гуганов Евгений 1 1
|Симачев Максим 4 1
|Самохвалов Александр 2 1
|Хайретдинов Рустэм 83 1
|Головлев Максим 10 1
|Луковцев Александр 2 1
|Моисеев Андрей 11 1
|Трубочев Алексей 32 1
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