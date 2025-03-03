ИКС - Гарда ГК - Makves - Маквес Групп

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Makves (входит в группу компаний «Гарда») — российская компания-разработчик программного обеспечения для аудита и мониторинга информационных ресурсов предприятия, защиты файловых систем и неструктурированных данных. Makves DCAP — решение класса DCAP на российском рынке, которое включено в Реестр Минкомсвязи отечественного программного обеспечения.