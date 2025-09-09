Makves выпустила новую версию решения для аудита ИТ и защиты данных DCAP

Компания Makves (входит в группу компаний «Гарда»), разработчик решений в области информационной безопасности, объявила о выпуске новой версии решения для аудита ИТ и защиты данных Makves DCAP 5.0. Обновление представляет новый, переработанный интерфейс системы для повышения эффективности работы специалистов ИБ и системных администраторов за счёт новой логики работы с данными и отчетами, более удобной навигации и улучшенной визуализации.

Makves DCAP 5.0 разработано с учётом реальных задач ИБ-подразделений, сокращает время реагирования, упрощает диагностику и повышает надёжность контроля данных. Новый дизайн системы обеспечивает быстрый доступ к ключевым показателям, включая активность пользователей, изменения в групповых политиках и выявленные ИБ-риски.

Интерактивные сводки, расширенный поведенческий анализ и единая лента событий позволяют оперативно выявлять и локализовать инциденты информационной безопасности. Обновленный раздел управления агентами представлен в виде компактной и информативной сводной панели. Здесь отображается общее количество агентов, активные подключения, возникшие ошибки и выполняемые задачи.

Модуль отчётов предлагает новую структуру шаблонов, фильтрацию результатов и автоматическую рассылку. В систему также интегрирован редактор запросов с возможностью отслеживания выполнения в реальном времени и повторного использования.

Другие обновления: обновлённая ролевая модель; полный контроль над задачами агентов из консоли; инспектирование файлов в Jira, Confluence, Gitlab, облачных хранилищах; автонастройка агентов и распределение нагрузки; фильтрация статистики по компьютерам и каталогам; долговременное архивирование событий и резервные базы; отчёты по квотам и быстрорастущим данным; просмотр медиафайлов в интерфейсе системы.