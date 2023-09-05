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Makves и TenIT заключили контракт на продвижение Makves DCAP в Белоруссии

Компания Makves (входит в группу компаний «Гарда») обеспечит предприятия Республики Беларусь инструментами защиты неструктурированных данных. Эксклюзивный контракт на продвижение решения Makves DCAP подписан с дистрибьютором TenIT.

«Тэнит» уже сотрудничает с группой компаний «Гарда», реализуя экосистемы защиты данных («Гарда DBF», «Гарда DLP», «Гарда Маскирование», «Гарда Аналитика»), экосистемы защиты сетевой инфраструктуры («Гарда NDR», «Гарда Threat Intelligence», «Гарда Deception», «EDGE анти-DDoS») и экосистемы решений для операторов связи («Гарда anti-DDoS», «Гарда DPI»). Новое трехстороннее партнерство «Тэнит», «Гарда» и «Маквес» – это следующий шаг стратегического сотрудничества по предоставлению защиты данных для заказчиков Республики Беларусь.

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Цифровизация

До половины файлов в информационных системах компаний – это дубликаты информации, которые зачастую никак не защищаются, из них более 50% – забытые копии с чувствительной информацией. При этом каждый файл может содержать данные, которые не только не должны покидать пределы компании, но и внутри нее предназначены не для каждого. Для систематизации хранения в базах данных и вне требуется оперативная обработка и анализ большого объема данных: учетные записи, события и др.

«Опыт работы в России показывает, что бизнесу необходим еще и контроль работы с конфиденциальной информацией, общее видение картины прав доступа к файловым ресурсам, почтовым ящикам, автоматизированным рабочим местам. Компании, кроме прочего, часто теряют важные документы, от чего прерываются важные бизнес-процессы», – сказал Роман Подкопаев, генеральный директор Makves. – Для решения этих проблем необходим качественный инструмент аудита информационных ресурсов и защиты данных – система класса DCAP, которую благодаря стратегическому партнеру «Тэнит» мы можем поставлять в Беларусь».

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