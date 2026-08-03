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TenIT Тэнит
TenIT – дистрибьютор решений, позволяющих эффективно организовывать и управлять IT-инфраструктурой и кибербезопасностью. Компания фокусируется на работе с интеграторами, корпоративными IT-реселлерами, е-коммерцией, сервисом провайдеров.
СОБЫТИЯ
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TenIT и организации, системы, технологии, персоны:
|Подкопаев Роман 7 1
|Щетинин Александр 13 1
|Новик Алексей 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165943 3
|Беларусь - Белоруссия 6283 2
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