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TenIT Тэнит

TenIT  – дистрибьютор решений, позволяющих эффективно организовывать и управлять IT-инфраструктурой и кибербезопасностью. Компания фокусируется на работе с интеграторами, корпоративными IT-реселлерами, е-коммерцией, сервисом провайдеров.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.08.2026 DIS Group и TenIT договорились о дистрибуции российских решений по управлению данными в Белоруссии 1
05.09.2023 Makves и TenIT заключили контракт на продвижение Makves DCAP в Белоруссии 1
21.03.2023 Xello подписала соглашение с белорусским дистрибьютором TenIT 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

TenIT и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Гарда ГК - Makves - Маквес Групп 21 1
Xello - Кселло 33 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34898 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53778 2
Кибербезопасность - DCAP - Data-Centric Audit and Protection - Системы аудита и защита файловой системы и неструктурированных данных 164 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 767 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16192 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12223 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3822 1
ИКС - Гарда Маскирование - Гарда Data Masking 27 1
Xello Deception 29 1
ИКС - Гарда ГК - Makves DCAP - Makves Data-Centric Audit and Protection 20 1
ИКС - Гарда Аналитика 6 1
ИКС - Гарда anti-DDoS 14 1
ИКС - Гарда Предприятие - DLP-система 39 1
ИКС - Гарда Deception - Гарда Лабиринт 15 1
ИКС - Гарда NDR - Гарда Network Detection and Response 24 1
ИКС - Гарда DPI - Гарда Deep Packet Inspection 2 1
ИКС - Гарда DBF - Гарда БД 58 1
ИКС - Гарда TI - Гарда Threat Intelligence 24 1
Подкопаев Роман 7 1
Щетинин Александр 13 1
Новик Алексей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 165943 3
Беларусь - Белоруссия 6283 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7408 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
Создано именных указателей - 198792.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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