Xello подписала соглашение с белорусским дистрибьютором TenIT

Xello, разработчик российской платформы для предотвращения целевых атак с помощью технологии киберобмана, подписала соглашение с белорусским дистрибьютором TenIT. Компания будет оказывать активную поддержку в продвижении платформы Xello Deception на территории Республики Беларусь.

«Задача TenIT — предоставить белорусскому рынку инновационные технологические решения, которые способствуют безопасному развитию бизнеса наших заказчиков и партнёров. Профессиональная команда Xello при разработке платформы Xello Deception ориентируется как на требования законодательства в области информационной безопасности, так и на реальные потребности клиентов и текущие задачи бизнеса. Для нашего IT-рынка компания Xello предоставляет зрелый продукт и совершенно новый подход выявления сложных киберугроз в сети», – сказал Алексей Новик, директор компании TenIT.

«Мы рады сотрудничеству с коллегами из TenIT. Высокие компетенции их инженеров и специалистов позволили погрузиться в специфику нашего продукта в короткие сроки. И уже сейчас компания готова предложить клиентам и партнёрам зрелое решение для выявления целевых кибератак, оказывая поддержку на всех этапах его внедрения», — отметил Александр Щетинин, генеральный директор Xello.