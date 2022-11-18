Компания Makves стала резидентом «Сколково»

Российский разработчик программного обеспечения Makves получил статус резидента «Сколково». Благодаря поддержке инновационного центра компания сможет усилить потенциал продуктов Makves и предоставить заказчикам новые импортонезависимые решения для защиты корпоративных данных. Об этом CNews сообщили представители Makves.

Компания является первопроходцем российского рынка DCAP/DAG — система Makves стала первым продуктом класса DCAP (Data-Centric Audit and Protection), включенным в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры.

Платформа Makves DCAP помогает определить и устранить риски, связанные с хранением данных и доступом к информационным ресурсам. Makves DCAP находит конфиденциальную информацию и ее копии в открытом доступе, выявляет нарушения политик безопасности, связанные с пользователями. Благодаря продвинутому модулю поведенческого анализа и выявлению аномалий, система помогает оперативно обнаружить и устранить угрозы информационной безопасности.

«В рамках сотрудничества с инновационным центром “Сколково” мы намерены развивать платформу Makves, разрабатывать новые технологии и инструменты искусственного интеллекта и поведенческого анализа», — сказал Дмитрий Петушков, директор по развитию компании Makves.

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Makves — российский разработчик программного обеспечения для аудита и мониторинга информационных ресурсов предприятия. Участник АРПП «Отечественный софт». Продукты Makves помогают обеспечить защиту конфиденциальной информации и привести данные в соответствие с требованиями отраслевых стандартов и государственных регуляторов. Компания обладает разрешительными лицензиями ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной информации, а также разработке и производству средств защиты информации.