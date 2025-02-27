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Ковалевский Александр
|27.02.2025
|«Гарда» усиливает состав топ-менеджмента 1
|12.07.2024
|«Бастион» проводит летнюю стажировку по восьми направлениям 1
|08.08.2023
|«Гарда Технологии», «Техаргос», Weblock, Makves и «Бастион» объединяются в холдинг «Гарда» 1
Ковалевский Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Гуганов Евгений 1 1
|Симачев Максим 4 1
|Рябова Галина 26 1
|Подкопаев Роман 6 1
|Самохвалов Александр 2 1
|Хайретдинов Рустэм 83 1
|Гольдин Евгений 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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